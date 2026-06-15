Ranska ja Britannia voisivat toimia hyvinkin pian Hormuzinsalmessa.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan Ranska ja Britannia ovat valmiita aloittamaan pian operaation merenkulun turvaamiseksi Hormuzinsalmessa. Macronin mukaan Ranskan lentotukialus Charles de Gaulle voisi olla toiminta-alueella muutamassa päivässä.



Macron kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Iran ja Yhdysvallat olivat kertoneet päässeensä sopuun taisteluiden lopettamisesta.



Ranskan presidentin mukaan kaikki aiotaan tehdä myös sen varmistamiseksi, ettei Iran ala periä tullimaksua Hormuzinsalmen kautta kulkevilta aluksilta.