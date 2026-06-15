Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen puolustaja Ville Koski on tehnyt pitkän sopimuksen Espanjan pääsarjassa La Ligassa pelaavan Alavesin kanssa.
Sopimuksesta huhuttiin jo aikaisemmin, ja tänään maanantaina seura varmisti asian verkkosivuillaan. 24-vuotiaan Kosken tuore sopimus ulottuu tiedotteen mukaan vuoden 2031 kesäkuuhun.
Toukokuussa päättyneellä kaudella Koski pelasi Alavesissa lainasopimuksella siirryttyään espanjalaisseuraan tammikuussa koratialaisesta NK Istrasta.
Koski sai viime kaudella peliaikaa viidessa La Liga -ottelussa.
Nyt tehdyn sopimuksen myötä Alaves hankki Kosken pysyvästi riveihinsä.