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Kuninkaallisasiantuntijalta karu arvio Mariuksen valitusaikeista: "Horjuttaa entisestään Norjan hovin mainetta"

5:58 Marius Borg Høiby sai tuomionsa 15. kesäkuuta – katso videolta, mistä tuomiossa oli kyse.

Julkaistu 20 minuuttia sitten

– Norjan hovin maineen kannalta on parempi, että vankeutta tuli. Jos hänet olisi vapautettu kaikista syytteistä, niin se olisi sotinut kansan oikeustajua vastaan niin vahvasti.

Bonusprinssin saama tuomio ei ole kuitenkaan vielä lainvoimainen. Norjalaisen VG-lehden haastattelemat Høibyn asianajajat kertoivat tavattuaan tämän vankilassa, että hän aikoo valittaa tuomiosta.

Jaatisen mukaan hovin uskottavuuden kannalta olisi parempi, jos Marius ei valittaisi tuomiostaan.

– Se vain pidentää ja todennäköisesti pahentaa tilannetta. En usko, että tuomio tulee tuosta kevenemään. Jos oikeudenkäynti olisi ollut nyt ohi, olisi se ollut lopullisesti ohi myös uhrien osalta.

Norjan seurautuin vanki

Jaatisen mukaan Mariuksen status vankilamaailmassa ei tule olemaan arvostetuimmasta päästä. Hänen kuninkaallinen taustansa ja tuomiot seksuaalirikoksista ovat omiaan tekemään hänen vankila-ajastaan vähintäänkin tukalan.

– Sitä on kovasti pohdittu, että missä hän vankeusrangaistuksensa suorittaa. Yhtenä vaihtoehtona tällaisen korkean tunnettavuusluokan rikollisen kohdalla on pohdittu, että käytettäisiin vankilaa, jossa istuu ulkomaalaistaustaisia tai sitten esimerkiksi maasta karkotusta odottavia henkilöitä.

– Eli jotenkin ajatuksena olisi se, ettei häntä tunnettaisi niin hyvin sellaisessa vankilassa kuin sellaisessa, jossa olisi norjalaisia vankeja. Minun on kuitenkin vaikea uskoa, että hänen henkilöllisyytensä pysyisi salassa missään vankilassa. Hänestä tulee varmasti Norjan seuratuin vanki.

Jaatinen uskoo, että bonusprinssi yritetään pitää vankilassa niin eristyksissä kuin mahdollista hänen oman turvallisuutensa takia.

Hovi ei halua kommentoida

Norjan kuninkaallinen perhe ei aio kommentoida kruununprinsessa Høibyn saamaa tuomiota. Hovi ilmoitti asiasta sähköpostitse norjalaislehti VG:lle.

– Asia on käsitelty tuomioistuimessa, eikä kuninkaallinen perhe aio kommentoida sen lopputulosta, hovista viestittiin.

Jaatinen pitää outona sitä, että hovi ei ole vielä kommentoinut tuomiota millään tavalla.

– Uskon, että jos he antavat lausunnon tästä, niin se on todennäköisesti hyvin lyhytsanainen. Siinä todennäköisesti painotetaan sitä, että lain ja oikeuden pitää tapahtua ja he ovat uhrien puolella. Se on ainoa, mitä he voivat sanoa, jotta omat kasvot säilyvät.

Lue lisää: Norjan kuninkaallinen perhe vaikenee Mariuksen tuomiosta

Jaatinen painottaa, että kyseessä on historiallisestikin poikkeuksellinen tilanne, että kuninkaallisen perheen jäsen joutuu vankilaan.

– Espanjan hovissa on ollut joitain talousrikoksia, mutta Mariuksen tapauksessa on kyse huumeista, väkivallasta ja seksuaalirikoksista. Tämä on ihan eri kokoluokan juttu.

Rebeca Romero MTV Uutiset Rebeca Romero työskentelee MTV Uutisissa toimittajana ja apulaistuottajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa viihdemaailmaan ja tv-ohjelmiin liittyviä journalistisia sisältöjä. Voit olla yhteydessä Romeroon esimerkiksi juttuvinkkien tiimoilta.

Kuninkaallisasiantuntijalta karu arvio Mariuksen valitusaikeista | MTV Uutiset