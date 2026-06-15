Rovaniemen palloseuran entinen toimitusjohtaja ja puheenjohtaja tuomittiin kavalluksesta.

Lapin käräjäoikeus on tuominnut jalkapalloseura Rovaniemen Palloseuran entisen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan Risto Nivan kavalluksesta.



Asiassa oli kyse seuran ja sen markkinointiyhtiön varojen käytöstä vuosina 2019–2022. Oikeuden mukaan Niva lainasi seuralle rahaa, mutta maksoi itselleen takaisin enemmän kuin oli lainannut. Oikeus katsoi Nivan myös siirtäneen itselleen kulukorvauksia perusteettomasti.



Oikeuden tuomion mukaan Niva kavalsi seuralta noin 9 000 euroa. Alun perin syyttäjä oli katsonut Nivan kavaltaneen yhteensä noin 170 000 euroa seuralta ja markkinointiyhtiöltä.



Käräjäoikeus tuomitsi Nivan neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen.