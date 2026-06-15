Eduskunnan keskuskansliasta kerrottiin tänään, että vihreiden puheenjohtajan poissaolon syy on korjattu muuksi poissaoloksi.
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran eduskunnan poissaolosta nousi viime viikon lopulla kohu.
Virran kerrottiin olevan Nelosen Erikoisjoukot -ohjelman kuvauksissa, mutta eduskunnassa hänen poissaolonsa syyksi oli kirjattu henkilökohtainen syy. Henkilökohtainen syy voi olla esimerkiksi sairaus tai perhevapaat.
Sofia Virtaa itseään ei ole tavoitettu kommentoimaan asiaa.
Puoluesihteeri Anna Moring viestitti viikonloppuna MTV Uutisille, että Sofia Virran poissaolo päättyy "suunnitelmien mukaan ensi viikon aikana". Poissaolon syytä Moring ei kommentoinut.
Virran poissaolon syy muutettin tänään muuksi poissaoloksi. Vihreiden puoluesihteeri Moringin mukaan poissaoloilmoituksissa oli ollut virhe, johon pyydettiin korjausta eduskunnan hallinnolta.
MTV Uutisille kerrotaan eduskunnan keskuskansliasta, että eduskunnan järjestelmiin on mahdollista tehdä etukäteen vain kaksi kirjausta: eduskuntatyöstä johtuva poissaolo tai henkilökohtainen syy.
Muu poissaolo kirjautuu automaattisesti, eli ennakkoilmoistusta ei tarvita. Riittää kun edustaja on poissa eduskuntatyöstä.
Eli jos edustaja haluaa olla poissa esimerkiksi tosi-tv -ohjelman kuvausten vuoksi, ei hänen tarvitsisi asiasta ennakkoon ilmoittaa.