Sofia Virran poissaolon syy muutettiin – kansanedustajan palkkio uhattuna

Eli jos edustaja haluaa olla poissa esimerkiksi tosi-tv -ohjelman kuvausten vuoksi, ei hänen tarvitsisi asiasta ennakkoon ilmoittaa.

Miten Suomi suhtautuu Iranin ja Yhdysvaltojen sopuun? Suora lähetys eduskunnasta

– Tämä on aivan yleinen ilmiö ja sen takia ajattelen, että jos tähän halutaan hakea jotain muutoksia sääntöihin, niin sitten on hyvä sellainen keskustelu käydä yhdessä eduskunnassa kaikkien eduskuntaryhmien kesken, sanoo Tynkkynen.