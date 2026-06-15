Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suekin) toimeksiannosta laaditussa selvityksessä todetaan, että urheilussa tapahtuvien rikkomusten oikeudellinen perusta on puutteellinen. Selvityksen tehneen OTK, väitöskirjatutkija Janne Ripatin mukaan osa kansainvälisistä tutkintakeinoista on pidemmälle vietyjä kuin poliisin käytössä olevat keinot, ja tämä tulee urheilutoimijoille monesti täytenä yllätyksenä.

– Vuonna 2024 oli sellainen tapaus erään palloilulajin pääsarjassa, että heillä alkoi sunnuntaipäivänä ottelu ja Veikkauksen järjestelmä näytti punaista. Liiton edustaja oli yhteydessä Suekiin ja omaan kansainväliseen liittonsa.

– Meni jokunen viikko, ja sieltä tulivat kansainvälisen liiton tutkijat tämän toisen joukkueen peliä katsomaan ja ottivat pelin jälkeen kaikki joukkueen jäsenet pukukoppiin. Heiltä kerättiin puhelimet ja läppärit. Kolmen päivän ajan näitä sitten tutkittiin, ja sieltä käytiin läpi kaikki viestitiedostot, käytännössä kaikki, mitä puhelimesta löytyy. Ja niin kuin tiedämme, älypuhelimethan pitävät nykyään sisällään ihmisen koko elämän.

Ripatin Viiden jälkeen -ohjelmassa kertoma käytännön esimerkki alleviivaa hyvin hänen tekemänsä selvityksen keskeistä havaintoa, jonka mukaan urheilun kansainväliset tukintajärjestelmät ovat viime vuosien aikana kehittyneet merkittävästi ja osa käytetyistä tutkintakeinoista ulottuu syvälle urheilijoiden ja urheilutoimijoiden yksityiselämään.

– Kansainväliset liitot ovat onnistuneet sisällyttämään omaan kurinpitosäännöstöönsä sellaisia pykäliä, että kun urheilija – tai urheilijan valmentaja tai muu tuki- tai toimihenkilö – ryhtyy järjestäytyneeseen urheiluun, niin samalla hän antaa suostumuksensa siihen, että hänen voidaan kohdistaa tällaisia tutkintakeinoja, jotka ovat vähintäänkin verrattavissa poliisin käyttämiin pakkokeinoihin.

– Se on kiristystä. Jos et alistu näihin sääntöihin, silloin olet urheilematta. Joko ryhdyt tähän täysillä ja annat valtuudet tai sitten katselet kotona telkkarista, kun muut urheilevat.