Aleksandr Bolshunov oli hetken lähtölistalla Kazakstanin lipulla.
Tunnettu venäläishiihtäjä Aleksandr Bolshunov oli lähtölistalla Italian Seiser Almissa perjantai-iltana sivakoituun 30 kilometrin Südtirol Moonlight Classic -kilpailuun.
Miehen kilpailunumerona oli 1, ja huomiota herättävintä oli, että hänet oli merkitty kazakstanilaiseksi urheilijaksi.
Dagbladet raportoi saaneensa asiasta vihjeen perjantaiaamuna. Kun norjalaislehti tarkisti lähtölistat uudelleen iltapäivällä, Bolshunov oli jo poistettu.
Dagbladet ei saanut järjestäjiltä vastauksia lähettämiinsä kysymyksiin. Venäläinen Championat kirjoitti myös, että syytä tapaukseen ei tiedetä. Sivusto kspekuloi, että "listan laatimisessa on todennäköisesti tapahtunut tekninen häiriö".
Bolshunov hiihti viime vuonna kyseisessä kilpailussa. Hän sanoi olleensa tuolloin mukana "itse Trumpin luvalla". Kyseessä oli ensimmäinen kerta lähes kolmeen vuoteen, kun venäläinen kilpaili kotimaansa ulkopuolella.
Ei olympialaisiin
Bolshunov yritti päästä helmikuussa kilpailtaviin Milano-Cortinan talviolympialaisiin. Kansainvälinen hiihtoliitto ei myöntänyt hänelle kilpailuoikeutta neutraalin urheilijan statuksella, minkä jälkeen mies haki päätökseen Urheilun kansainvälisen vetoomustuomioistuimen (CAS) kautta.
CAS ilmoitti kuitenkin, ettei sillä ole asiassa toimivaltaa, eikä se ota tapaukseen kantaa. Kolminkertaista olympiavoittajaa ei näin olla Milano-Cortinan kilpailuissa näkemässä.
Südtirol Moonlight Classicin miesten kilpailun voitti Italian Stefano Mich ja naisten otatuksen Norjan Oda Nerdrum.