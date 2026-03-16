Maastohiihdon norjalaishallitsija Johannes Hösflot Kläbo koki kovia viime viikolla Drammenin maailmancup-sprintissä, kun hän kaatui rajusti ja sai lievän aivotärähdyksen.

Viikonloppuna kisattu Holmenkollenin 50 kilometriä jäi supertähdeltä väliin, ja nyt mies pähkäilee, lähteekö hän Yhdysvaltain Lake Placidiin kauden viimeisiin cup-koitoksiin tällä viikolla.

– Hän pohtii asiaa maajoukkuelääkärin kanssa tiistaina, ja matkustaa (Yhdysvaltoihin) sitten mahdollisesti keskiviikkona, Kläbon edustaja Lasse Gimnes kertoi maanantaina Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle.

– Pohdinta koskee osaltaan myös lentämistä. Johannes matkasi (Drammenista) kotiin Trondheimiin autolla, Gimnes mainitsi vielä.

Kläbo on jo varmistanut maailmancupin voitot niin kokonaiskisassa kuin myös sprintticupissa. Pidempien matkojen cupissa hän menetti kärkisijansa Kollenin viisikymppisen myötä, kun Harald Östberg Amundsen nousi distanssicupin kärkeen.

Lue myös: Ebba Andersson loukkaantui kaatumisessa