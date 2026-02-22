Katharina Hennig Dotzler sai vasta maalissa tietää, mitä suksien kanssa oli tapahtunut.

Venäläinen Darja Neprjajeva kaarsi Milano-Cortinan viimeisessä hiihtokilpailussa, naisten 50 kilometrin perinteisen mittelössä suksienvaihtoon samaan aikaan Suomen Johanna Matintalon kanssa.

Neprjajeva suuntasi ajatuksissaan Matintalon viereiseen vaihtoboksiin, joka ei ollut hänen omansa. Numerolla 14 hiihtänyt venäläinen nappasi numerolla 12 kisanneen Saksan Katharina Hennig Dotzlerin sukset jalkaansa.

Hennig Dotzler joutui vaihtamaan kisan aikana jalkaansa sinne kiikutetun varaparin. Maaliin 11:ntenä tullut Neprjajeva hylättiin.

– Vaihtoon tullessani tajusin, että ne eivät olleet nopeimmat sukseni. Ne olivat kolmannet tai neljännet suksistani, joita testasin tänä aamuna. Testasin neljät sukset ja ne olivat ehkä hitaimmat, Hennig Dotzler kertoi.

Saksalainen mietti, että "jotain oli tapahtunut", mutta yritti keskittyä kisaansa.

– Suurin ongelma oli, että vaihdossa suksieni alla oli pieni pala muovia. Se taisi olla boksin ulkopuolella ja menin sen yli. Minun täytyi pitää pieni tauko ottaakseni se pois. Täytyi kuroa kiinni eroa, jota kanssani kisanneet tytöt olivat saaneet tehtyä.

Se, että Neprjajeva oli ottanut hänen paremman suksiparinsa, valkeni Hennig Dotzlerille vasta maalissa.

– Neprjajeva selitti maalissa tilanteen ja pyysi anteeksi. Uskon hänen olleen ajatuksissaan. Tällaista sattuu välillä.

Hennig Dotzler vahvisti antaneensa anteeksi.

"Muuten olisi villi länsi"

Hennig Dotzler sijoittui Ruotsin Ebba Anderssonin voittamassa viidenkympin otatuksessa yhdeksänneksi. Tapahtumiltaan "hulluksi" kisaa luonnehtinut saksalainen pohti, että paremmallakin suksiparilla olisi voinut tulla sama sija.

– Se ei muuttanut mitään. En käynyt taistelua mitaleista.

– Tein parhaani ja olen nyt iloinen yhdeksännestä sijasta.

Hennig Dotzlerilta kysyttiin myös, pitikö hän oikeana, että Neprjajeva hylättiin.

– Sääntö menee niin. Muuten tämä olisi villi länsi. Kyllä, olen surullinen hänen puolestaan.

Vain venäjäksi tilannetta kirjoittavalle medialle läpi käynyt Nerpajejva olleensa varma, että hänen numeronsa olisi 12, ja hän laittoi näkemänsä Fischerin sukset jalkaan. Noin kilometri myöhemmin venäläinen tajusi, etteivät sukset olleetkaan hänen, ja ajatteli, että "tämä ei voi olla todellista".

"Ylä- ja alamäkeä"

Neljä vuotta sitten Hennig Dotzler oli voittamassa Pekingissä parisprintin olympiakultaa ja hiihtämässä viestihopeaa. Näissä kisoissa saksalainen jäi ilman mitalia. 10+10 kilometrin yhdistelmähiihdossa hän oli 30:s, ja viestissä tuli neljäs sija Saksan joukkueessa.

– Kuten elämä on, nämä kisat olivat oli ylä- ja alamäkeä meille Saksan joukkueelle. Taistelimme viestissä mitalista, mutta meille tuli ongelmia. Sitten saimme mitalin parisprintissä (pronssi Laura Gimmlerin ja Coletta Rydzekin ottamana), ja se oli hyvä saavutus joukkueelle.

– Nyt voimme mennä kotiin hymy huulillamme.