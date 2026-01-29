Maastohiihdossa kolme olympiakultaa neljä vuotta sitten Pekingissä voittanut venäläinen Aleksandr Bolshunov tavoitteli paikkaa ensi kuussa kisattaviin Milano-Cortinan talviolympialaisiin, mutta yritys näyttää jäävän tuloksettomaksi.
Kansainvälinen hiihtoliitto ei joulukuussa myöntänyt Bolshunoville oikeutta kilpailla olympialaisissa neutraalin urheilijan statuksella, ja Bolshunov haki päätökseen muutosta Urheilun kansainvälisen vetoomustuomioistuimen (CASin) kautta.
Tänään torstaina CAS ilmoitti, että sillä ei ole toimivaltaa asiassa olympia-asioita varten perustamassaan "pikatuomioistuimessa", eli CAS ei ota kantaa asiaan.
Näin ollen vaikuttaa vahvasti siltä, että muun muassa Iivo Niskasen kovana kilpakumppanina ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tunnettu Bolshunov, 29, ei ole Milano-Cortinan olympialaduilla.