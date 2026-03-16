Suomi suuntaa yhdeksällä hiihtäjällä maastohiihdon maailmancupin kauden päättävään viikonloppuun Yhdysvaltain Lake Placidissa.

Naisista mukana ovat Jasmi Joensuu, Jasmin Kähärä, Johanna Matintalo ja Kerttu Niskanen, miesten joukkueessa ovat Ville Ahonen, Niko Anttola, Emil Liekari, Arsi Ruuskanen ja Lauri Vuorinen.



Iivo Niskanen ei lähde Lake Placidiin.



– Iivo ilmoitti loppuviikosta, että on sittenkin päättänyt olla lähtemättä. Vire ei ole olympiakisojen aikaisen sairastelun jälkeen vielä palannut sellaiseksi, että hän olisi nähnyt järkeä lentää Atlantin yli kilpailemaan, päävalmentaja Teemu Pasanen sanoi maanantaina Yle Urheilulle.

Niskasen kautta ovat riivanneet terveyshuolet. Hänelle kertyi maailmancup-kaudella vain yhdeksän kisastarttia, minkä lisäksi hän hiihti kolmessa kilpailussa olympialaisissa.

Cupin finaaliviikonlopun ohjelmassa ovat perjantaina 10 kilometrin väliaikalähtökilpailut perinteisellä hiihtotavalla, lauantaina vapaan hiihtotavan sprintit ja sunnuntaina 20 kilometrin yhteislähtökilpailut vapaalla hiihtotavalla.