Aku Hirviniemen mukaan kiertävät kullanostajat testaavat koruja usein happotesteillä. Se voi vahingoittaa korua.
Näyttelijä Aku Hirviniemi, joka toimii nykyään myös Helsingin Kello ja Kulta -liikkeen toimitusjohtajana, kertoo MTV Uutisille uuden ammattinsa opintojen olevan loppusuoralla.
Hirviniemi opiskelee parhaillaan gemmologiaa eli jalo- ja korukivien tutkimusta, josta hän valmistuu diplomigemmologiksi.
– Toivon mukaan valmistun toukokuussa, paljastaa Hirviniemi.
Hänen mukaansa monet kiertävät kullanostajat testaavat kullan aitoutta happotesteillä, mikä saattaa vahingoittaa korua.
– He testaavat usein hapolla, mitä karaattia kulta on ja onko se ylipäätään kultaa, Hirviniemi sanoo.
Menetelmä ei kuitenkaan ole hänen mielestään ihanteellinen, varsinkaan tilanteessa, jossa myyjä epäröi luopua perintökorusta.
– Happotestin jälkeen se on kuitenkin pikkaisen vioittunut, sanoo Hirviniemi.
Helsingin Kello ja Kulta -liikkeessä käytetään happotestin sijaan XRF-analysaattoria, joka hyödyntää röntgensäteitä tuloksissaan.
Hirviniemi antaa myös vinkin, jonka avulla voi kotikonstein selvittää, onko esine aitoa kultaa. Tarpeellinen väline löytyy rautakaupasta. Mikä se on? Katso ylhäällä olevalta videolta!