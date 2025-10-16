Mies yritti salakuljettaa Britanniaan 52 kiloa kannabista vuonna 2024.

MTV Uutisten tietojen mukaan Aku Hirviniemen omistamasta kulta- ja kelloliikkeestä otettiin kiinni kansainväliseen rikollisliigaan kuuluva hollantilainen 24-vuotias mies, joka oli tammikuussa 2025 Glasgow'ssa oikeudessa salakuljetettuaan Englantiin 52 kiloa kannabista.

Paikallismedian mukaan kannabiksen katuarvo olisi ollut yli puoli miljoonaa puntaa, eli noin 575 000 euroa tämänhetkisellä vaihtokurssilla. Mies otettiin kiinni Glasgow'n lentokentällä elokuussa 2024.

Alkuvuodesta 2025 hän oli oikeudessa Britanniassa. Hän myönsi olevansa osallisena kannabiksen kuljettamiseen.

Paikallisviranomaiset pitivät rikosta vakavana, ja he pitivät myös pakenemisriskiä todennäköisenä, joten mies pidettiin vangittuna oikeudenkäyntiin saakka. Hollantilaismiehellä ei ollut tiedossa olevia yhteyksiä Britanniaan.

Hänellä ei kuitenkaan ollut aikaisempia tuomiota.

Tästä on kyse

MTV Uutiset uutisoi keskiviikkona, että näyttelijä Aku Hirviniemen Helsingin Punavuoressa sijaitsevassa liikkeessä arvokelloa yritettiin ostaa rikollisella rahalla.

Mies oli yrittänyt ostaa kelloa Hirviniemen liikkeestä, mutta Hirviniemi oli pidätellyt asiakasta liikkeessä samalla kun odotti poliisia paikalle.

Mies otettiin kiinni liikkeessä.

Itä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Timo Häkkinen kertoo MTV Uutisille, että Helsingissä tapahtunutta asiaa tutkitaan osana Itä-Suomen poliisilaitoksen tiedottamaa huijausvyyhtiä.

Poliisilaitos tiedotti keskiviikkona tapauksesta, jossa 1940-luvulla syntynyttä naista oli huijattu, ja hänen tililtään oli viety 24 000 euroa.

Huijaustapauksen epäilty oli siis yrittänyt ostaa huijaamillaan rahoilla kelloa Hirviniemen liikkeestä.

Asiaa tutkitaan törkeänä petoksena.

Hirviniemen kulta- ja kelloliikeyritys on perustettu vuonna 2024.