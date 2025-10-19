Miestä epäillään törkeästä petoksesta.
Aku Hirviniemen kelloliikkeestä rikollisella rahalla arvokelloa yrittänyt ostaa mies on vangittu.
Nyt vangittu 24-vuotias hollantilainen mies kuuluu MTV Uutisten tietojen mukaan kansainväliseen rikollisliigaan.
MTV Uutiset uutisoi keskiviikkona, että näyttelijä Aku Hirviniemen Helsingin Punavuoressa sijaitsevassa liikkeessä arvokelloa yritettiin ostaa rikollisella rahalla.
Mies oli yrittänyt ostaa kelloa Hirviniemen liikkeestä, mutta Hirviniemi oli pidätellyt asiakasta liikkeessä samalla kun odotti poliisia paikalle.
Mies otettiin kiinni liikkeessä.
Itä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Timo Häkkinen kertoo MTV Uutisille, että Helsingissä tapahtunutta asiaa tutkitaan osana Itä-Suomen poliisilaitoksen tiedottamaa huijausvyyhtiä.
Poliisilaitos tiedotti keskiviikkona tapauksesta, jossa 1940-luvulla syntynyttä naista oli huijattu, ja hänen tililtään oli viety 24 000 euroa.
Huijaustapauksen epäilty oli siis yrittänyt ostaa huijaamillaan rahoilla kelloa Hirviniemen liikkeestä.
Asiaa tutkitaan törkeänä petoksena.
Hirviniemen kulta- ja kelloliikeyritys on perustettu vuonna 2024.