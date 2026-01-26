Kullan hinta on kivunnut ennätyslukemiin ja kultakoruilla voi tehdä mojovan tilin. Onko nyt oikea hetki laittaa omat korut myyntiin? Katso koko Asian ytimessä -jakso täältä.

Maailman myllerrys on nostanut kullan hinnan ennätyslukemiin. Hinta ylitti maanantaina ensimmäistä kertaa 5 000 dollaria unssilta.

Eli laatikon pohjalta tai komeron perukoilta löytyvien kulta- ja hopeakorujen myynnillä voi tehdä mukavan tilin, mutta kuluttajan on syytä olla huolellinen sen suhteen, kenen kanssa kauppoja ryhtyy tekemään.

– Tällainen ala kun käy kuumaksi, niin tietysti markkinoille tulee lieveilmiöitä. Kuluttajan pitäisi tunnistaa, ettei ryhdy sellaisen toimijan kanssa toimimaan, joka ei täytä normaaleja liike-elämän reunaehtoja, sanoo jalometalleja myyvän Jalonomin toimitusjohtaja Kimmo Korkiakoski.

Hänen mukaansa tällaisia toimijoita näkyy paljon ja käytännöt ovat kirjavia.

– Meille tulee paljon asiakkaita, jotka luulevat hoitaneensa asiansa meidän kanssa, mutta sitten selviää, että he ovat asioineet jonkun muun kanssa. Käytännöt ovat hyvin kirjavia, eivätkä asiat ole olleet kunnossa niin kuin normaalissa liiketoiminnassa olettaisi.

Kultakauppaa ei Korkiakosken mukaan säännellä tai valvota, ja kuluttaja saattaa jäädä kauppiaiden armoille. Myös Nordean senioristrategi Hertta Alava näkee tämän merkittävänä epäkohtana.

– Nythän ei pelkästään kultaan liittyen, vaan kaikkeen sijoittamiseen liittyen paljastuu jatkuvasti erilaisia huijauksia, Alava sanoo.

– Kaikkien, jotka rahan kanssa ovat tekemisissä ja miettivät sijoituskohteita, kannattaa tehdä vastapuolianalyysi. Isoilla toimijoilla on yleensä luvat ja prosessit kunnossa. Mutta jos löytää internetistä jonkun epämääräisen tahon, jolla on erikoisen hyvät tarjoukset, niin silloin hälytyskellojen pitäisi soida, hän lisää.

Kullan hinta nousee vielä

Onko nyt hyvä aika myydä itselle tarpeettomat kultakorut ja sormukset?

– Rehellinen henkilökohtainen vastaus on, että jos ei ole rahantarvetta, niin ei kannata myydä. Mutta elämäntilanteet vaihtelevat. Voi olla henkilökohtaiset tarpeet, että tarvitsee rahaa tai pitää hävittää tavaraa. Silloin on oikea aika laittaa niitä pois, Korkiakoski sanoo.

Korkiakoski uskoo, että kullan hinta saattaa kivuta vielä korkeammaksi.

– Kun tätä on seurannut 15 vuotta työn ohessa ja lukenut uutisvirtaa sekä vanhojen konkareiden näkemyksiä, niin kyllä itsellä on uskoa siihen, että mennään vielä ylöspäin.

Sekä Alava että Korkiakoski olivat Asian ytimessä -ohjelman vieraina keskustelemassa siitä, miksi kullan hinta on voimakkaassa nousussa, millaisia riskejä siihen liittyy ja onko nyt oikea hetki laittaa omat korut myyntiin. Koko jakson ja muut jaksot voit katsoa MTV Katsomosta.