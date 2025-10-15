Näyttelijä Aku Hirviniemen kelloliikkeessä Helsingin Punavuoressa oli tänään iltapäivällä poliisioperaatio. MTV Uutisten tietojen mukaan aiemminkin petoksia tehtaillut mies yritti ostaa rikollisella rahalla arvokellon.

MTV:n tietojen mukaan Aku Hirviniemi oli itse töissä liikkeessään, kun mies tuli ostoksille. Hirviniemi tunnisti miehen tämän aiemmin tekemästään petosrikoksesta.

Mies oli aikaisemmin onnistunut ostamaan liikkeestä arvokellon petoksella hankitulla rahalla, eikä häntä ollut saatu kiinni.

Nyt sama mies tuli uudestaan asioimaan Helsingin kello ja kulta -liikkeeseen, joka myy nimenomaan arvokelloja. Liikkeessä on myynnissä useita kymmenien tuhansien eurojen arvoisia kelloja.

Tällä kertaa mies ei onnistunut yrityksessään, sillä Hirviniemi tajusi uuden rikoksen yrittämisen.

MTV:n tietojen mukaan Hirviniemi pidätteli asiakasta liikkeessä samalla, kun odotti poliiseja paikalle. Näyttelijä tarjosi asiakkaalle juotavaa, jotta tämä viipyisi liikkeessä tarpeeksi pitkään.

Mies oli jo ostanut kellon ja rahat olivat siirtyneet liikkeen tilille, kun poliisit tulivat.

Mies vietiin raudoissa

Kaksi siviilipukuista poliisia tuli sisään liikkeeseen samalla kun virkapukuiset poliisit odottivat ulkopuolella. Operaatio oli sen verran iso, että se herätti sivullisissakin huomiota.

Mies otettiin kiinni ja poliisit veivät hänet poliisilaitokselle. MTV:n tietojen mukaan tälläkin kertaa mies yritti ostaa arvokellon petoksella hankitulla rahalla. Tiettävästi petoksen uhriksi oli joutunut vanhus.

Aku Hirviniemi ei halunnut itse kommentoida asiaa MTV Uutisille, koska poliisitutkinta on kesken.

Hirviniemen Helsingin kello ja kulta Oy -yrityksen toimiala on kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa. Yritys on perustettu 4. heinäkuuta 2024 ja Hirviniemi on sen hallituksen ainoa varsinainen jäsen.