Aku Hirviniemen kello- ja kultaliikkeen tapaus, jossa kelloa yritettiin ostaa rikollisella rahalla, liittyy laajempaan kokonaisuuteen.
Näyttelijä Aku Hirviniemen kello- ja kultaliikkeessä rikollisella rahalla asioinut mies liittyy Itä-Suomen poliisilaitoksen tiedottamaan huijausvyyhtiin.
MTV Uutiset uutisoi keskiviikkona, että näyttelijä Aku Hirviniemen Helsingin Punavuoressa sijaitsevassa liikkeessä arvokelloa yritettiin ostaa rikollisella rahalla.
Mies oli yrittänyt ostaa kelloa Hirviniemen liikkeestä, mutta Hirviniemi oli pidätellyt asiakasta liikkeessä samalla kun odotti poliisia paikalle.
Mies otettiin kiinni liikkeessä.
Lue myös: MTV:n tiedot: Aku Hirviniemen luksusliikkeessä poliisioperaatio – arvokello yritettiin ostaa rikollisella rahalla
Liittyy suureen huijausvyyhtiin
Itä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Timo Häkkinen kertoo MTV Uutisille, että Helsingissä tapahtunutta asiaa tutkitaan osana Itä-Suomen poliisilaitoksen tiedottamaa huijausvyyhtiä.
Poliisilaitos tiedotti keskiviikkona tapauksesta, jossa 1940-luvulla syntynyttä naista oli huijattu, ja hänen tililtään oli viety 24 000 euroa.