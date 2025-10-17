Itä-Suomen poliisi aikoo esittää kahta vangittavaksi epäiltynä törkeään petokseen, joka liittyy näyttelijä Aku Hirviniemen kelloliikkeen tapahtumiin.
Kahta henkilöä epäillään petosvyyhdistä, joka kytkeytyvät näyttelijä Aku Hirviniemen kulta- ja kellokaupan tapahtumien kulkuun.
Hirviniemen Helsingin Punavuoressa sijaitsevassa liikkeessä arvokelloa yritettiin ostaa rikollisella rahalla keskiviikkona.
Hirviniemen oman toiminnan avulla poliisi sai epäillyn rikollismiehen kiinni liikkeestä. Vyyhti liittyy Itä-Suomessa tutkinnassa olevaan epäiltyyn törkeään petokseen.
Kaksi kiinni
MTV:n tietojen mukaan Helsingissä kelloliikkeessä kiinniotettu mies on Hollannin kansalainen, jolla on aiempaa rikostaustaa ulkomailta.
Asian tutkinnanjohtaja rikoskomisario Timo Häkkinen ei kommentoi epäillyn taustaa tai mahdollisia ulkomailla tehtyjä rikoksia MTV:lle.
Tämän miehen lisäksi kelloliikkeen ulkopuolelta otettiin kiinni myös toinen henkilö, vahvistaa Häkkinen MTV:lle.
– Kokonaisuuteen liittyy useita henkilöitä.
Kahta aiotaan esittää vangittavaksi epäiltynä törkeään petokseen.
Toinen vastaanvalainen tapaus aiemmin
Timo Häkkinen kertoo MTV Uutisille, että kokonaisuuteen liittyy myös toinen samanlainen huijaus parin viikon takaa.
MTV:n tietojen mukaan tuolloin samasta liikkeestä ostettiin rikollisella rahalla Rolex-kello.
Häkkinen vahvistaa, että osittain kyseessä ovat samat henkilöt, mutta ei tiedä millaista kelloa rikolliset yrittivät tällä kertaa ostaa.
Tapauksia voi olla enemmänkin.
– On syytä olettaa, että muuallakin Suomessa on vastaavanlaisia tapauksia, Häkkinen sanoo.