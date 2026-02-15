Selvitimme, mitä kirpputoreilla ei pitäisi myydä ja milloin kyseessä voi olla ostajan näkökulmasta jopa terveysriski.

Kirpputoreille päätyy myyntiin paljon tavaraa, joka ei välttämättä myyntiin kuuluisi.

Kirpputoriasiantuntija ja Fintagea-someyhteisön perustaja Hanna Kärkinen on kiertänyt kirpputoreja jo pienestä lähtien.

Hän muistuttaa, että kirpputoreilla on yleensä olemassa selkeät säännöt siitä, mitä tuotteita kirpputoreilla ei kuulu myydä laisinkaan.

– Siellä on ihan itsestään selviä asioita, esimerkiksi alkoholi, räjähteet, lääkkeet ja vaaralliset tuotteet, hän listaa.

Kirpputoreilla vastuu myytävistä tuotteista on myyjällä, vaikka kirpputoreilla on oikeus poistaa myynnistä sellaisia tuotteita, jotka eivät sinne sovi.

Yllätyspusseja kirpputoreilla

Kerroimme äskettäin viitasaarelaisesta Emiliasta, joka järkyttyi ostettuaan kirpputorilta yllätyspussin, joka sisälsi likaista, rikkinäistä ja käytettyä kosmetiikkaa.

– Sehän voi olla ostajallekin järkytys, että saa kassillisen käytettyä ja todennäköisesti myös mahdollisesti vanhentunutta kosmetiikkaa, Kärkinen muistuttaa.

Kirpputorilta ostetun yllätyspussin sisältä paljastui käytettyä ja likaista kosmetiikkaa.

Mystery boxien ja yllätyspussien suhteen Kärkinen toivoo, että myyjä kirjoittaisi selkeästi, mitä pussukka sisältää.

Kaikenlaisia yllätyspusseja Kärkinen ei tuomitse. Hän osti itse äskettäin yllätyspussillisen erilaisia huiveja. Pussista oli löytynyt esimerkiksi kauniita silkkihuiveja. Hän on myös törmännyt kirpputoreilla koruja sisältäviin yllätysrasioihin.

– Kun antaa ostajalle osviittaa siitä, mitä siellä voi olla, niin ostaja voi sitten itse päätellä, kannattaako sitä ostaa, hän muistuttaa.

Kosmetiikan ostaminen käytettynä on riski

Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry:n johtava asiantuntija Eeva-Mari Karine kertoo, että kosmetiikan myyminen kirpputoreilla ei ole kiellettyä.

Kosmetiikan hankkimista käytettynä ei kuitenkaan voida suositella niihin liittyvän hygieniariskin vuoksi. Erityisesti avatut tuotteet ovat hygieniariski.

– Jos tuotteessa on avatun purkin symboli ja aika, kuinka kauan tuote säilyy avattuna, ostaja ei voi tietää, kauan tuotetta on jo säilytetty avattuna ja onko tuote enää käyttökelpoinen, Karine kertoo sähköpostitse.

– Toisen roska on toisen aarre, mutta hygieniaan liittyvät seikat kannattaa aina huomioida, Kärkinen puolestaan muistuttaa.

Käytetystä huulipunasta herpes?

Karine ei suosittele kirpputoreilla myytäväksi, eikä liioin ostettavaksi käytettyjä tuotteita, jotka joutuvat suoraan kosketuksiin ihon tai limakalvojen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi ripsivärit, huulipunat tai meikkisienet.

– Ihan kaikki tuotteet altistuvat mikrobeille, kun ne avataan ja niitä käytetään, Karine kertoo.

Käytetyt ripsivärit voivat lisätä silmätulehduksen riskiä, ja herpesvirus voi siirtyä huulipunan kautta. Kyseiset meikit olisivat jokaisen hyvä pitää henkilökohtaisina tuotteina, joita ei edes lainata muille, saatikka osteta käytettyinä kirpputoreilta.

Jos tuotetta on kosketettu esimerkiksi sormella, siihen voi siirtyä iholta bakteereja. Bakteerit voivat aiheuttaa ihotulehduksen. Hiivat ja sienet voivat puolestaan johtaa sienitulehduksiin, ja virukset voivat levittää esimerkiksi huuliherpestä.

– Turvallisimpia ovat suljetut tuotteet, joihin ei kosketa käsin, Karine summaa.

Myös avaamaton tuote voi olla riski, koska tuotteen säilytysoloista ei tiedetä.

– Esimerkiksi suorassa auringonvalossa tuotteen säilyttäminen voi vaikuttaa sen säilyvyyteen, Karine kertoo.

Omalla vastuulla

Karine neuvoo käyttämään haju- ja näköaistia. Epäilyttävä ulkonäkö tai haju saattaa olla merkki pilaantuneesta tuotteesta. Täyttä varmuutta pilaantumisesta tai vanhenemisesta ei kuitenkaan voi aistinvaraisesti tunnistaa.

Jos kirpputorilla myytävä kosmetiikkatuote on avaamaton eikä vanhentunut, sen myyminen on lähtökohtaisesti mahdollista, mutta tällöinkin on huomioitava esimerkiksi väärennösten riski.

Tuotteen valmistaja ei luonnollisestikaan vastaa käytetyn tuotteen mahdollisesti aiheuttamista ongelmista, jos kosmetiikkaa ostaa yksityishenkilöltä myyntipöydältä kirpputorilta.

– Käytetyn kosmetiikan ostaminen tapahtuu aina omalla vastuulla, Karine summaa.

Mitä kirpputorille ei kannata viedä myyntiin?

Kirpputoreille päätyy myyntiin paljon kyseenalaisia tuotteita, joita ei ole erikseen listattu säännöissä kielletyiksi.

Kärkinen jättäisi esimerkiksi käytetyt teflonpinnoitteiset kattilat ja pannut hyllyyn.

Myös elintarvikkeet ovat lähtökohtaisesti sellaisia, joita ei pitäisi kirpputorilla kaupitella eteenpäin. Samaten homeiset tuotteet. Vaatteista hometta ei välttämättä itse osaa haistaa, mutta kirpputorilla ohi kulkiessa hajun usein tuntemattoman vaatteesta tunnistaa.

Hanna Kärkinen on yksi Suomen tunnetuimmista kirppistelyn ja secondhandin puolestapuhujista.Hanna Kärkinen

– Huonekaluissa homeen saattaa huonommin tunnistaa, mutta niistä se nyt voi olla puhdistettavissakin, Kärkinen arvioi.

Myös turvallisuuteen liittyvistä tavaroista, kuten kypäristä ja lasten turvaistuimista, ei välttämättä ulospäin näe, onko tuote vielä kunnossa.

– Myyjän täytyisi ilmoittaa, että onko tuote enää niin sanotusti valmistajan takuun puitteissa turvallinen, Kärkinen kertoo.

Muutos hinnoissa

Kirpputorit ovat Kärkisen mukaan pysyneet vuosien saatossa suhteellisen samanlaisina. Loppupeleissä roskikseen kelpaavien tavaroiden ja tuotteiden myynti on hänen mukaansa aika pieni kirpputorien kokonaisuuteen nähden.

Yhden muutoksen hän on kuitenkin viime vuosina huomannut.

– Muutos on tapahtunut hinnoissa. Tänä päivänä ihmetystä herättää nimenomaan se, kun pyydetään korkeaa hintaa tai lähes uudenveroisen hintaa, vaikka tuote olisi viallinen. likainen tai jotain muuta, hän kertoo.

Hanna Kärkinen on huomannut, että hinnat ovat kirpputoreilla nousseet viime vuosien aikana.Hanna Kärkinen

Rikkinäistä vaasia on aivan turha kaupitella uuden hinnalla, vaikka kyseessä olisikin merkiltään arvokas tuote.

– Jos tuote on rikkinäinen tai huomattavan kulunut, niin hinnan pitäisi sitten olla sen mukainen, Kärkinen neuvoo.

Hyvä ohjenuora hinnoittelussa on miettiä, mitä olisi itse valmis maksamaan myyntiin aiotusta tavarasta.

Loppupeleissä ostajalla on kuitenkin vastuu käytetyn tavaran hankinnassa. Mikäli tuotteen kunto askarruttaa tai jää epäselväksi, kannattaa se jättää ostamatta.

Kärkinen toivoo myyjiltä rehellisyyttä.

– Ei piilotella niitä tuotteen vikoja tai tehdä vilppiä, että hintalapun laittaa vian päälle, eikä vääristellä hinnoittelua, Kärkinen neuvoo.

