Jääkiekon NHL:n ainoassa lauantaiyön ottelussa Columbus Blue Jackets haki vierasvoiton voittamalla Chicago Blackhawksin maalein 4–2.

Vieraiden ykkösnimi oli Charlie Coyle, joka teki kolme maalia ja syötti yhden. Coylen tehot kuluvalta kaudelta ovat nyt 15+24.

NHL:ssä on nyt tehty tammikuussa historiallisen hurjat 31 hattutemppua. Ennen tätä kuuta sarjan yhden kuukauden ennätys oli 29.

Kotijoukkue Chicagon tehopelaajia olivat Connor Bedard ja Tyler Bertuzzi, jotka molemmat saalistavat kaksi pistettä. Bedardin tehot olivat 1+1 ja Bertuzzin 0+2. Chicagon suomalaispelaaja Teuvo Teräväinen jäi ottelussa pisteittä. Teräväinen pelasi ottelussa reilut 15 minuuttia ja laukoi kahdesti.

Chicagolle tappio oli viides peräkkäin tällä kaudella. Kun Chicagolla on vajaat 30 ottelua runkosarjaa pelaamatta, se on kymmenisen pisteen päässä pudotuspelipaikasta. Columbuksella on myös vajaat 30 ottelua runkosarjaa pelaamatta ja se on kuuden pisteen päässä pudotuspelipaikasta.