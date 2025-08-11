Miksei Putinia voida pidättää Alaskassa? Pidätysmääräys yli 120 maassa

Vladimir Putinista on annettu kansainvälisen rikostuomioistuimen pidätysmääräys yli 120 maassa, mutta Yhdysvallat ei kuulu näihin maihin.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin on määrä tavata Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump Alaskan maaperällä tulevana perjantaina.

Sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022, Putin on vieraillut ulkomailla harvoin.

Putinista on annettu kansainvälisen rikostuomioistuimen pidätysmääräys johtuen sotarikoksista Ukrainassa. Pidätysmääräyksen mukaan hänet voidaan pidättää yli 120 eri maassa.

Yhteensä 123 maata on kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n jäseniä, joissa kaikissa voidaan pidättää Putin ja luovuttaa tämä tuomioistuimelle. Yhdysvallat ei kuitenkaan ole ICC:n jäsen. Viimeksi Putin vieraili Yhdysvalloissa vuonna 2015 YK:n yleiskokouksessa.

Allaolevasta kartasta näet, mitkä maat ovat kansainvälisen rikostuomioistuimen sopimusvaltioita.

Kansainvälisen rikostuomioistuimen sopimusvaltiot. Vihreällä merkittyihin maihin Putin ei voi tällä hetkellä matkustaa ilman mahdollisuutta pidätykselle.MTV

Putinia ei ole aiemminkaan pidätetty

Venäjän presidentin kohdalla kansainvälistä pidätysmääräystä ei kuitenkaan noudatettu, kun hän vieraili Mongoliassa syyskuussa 2024.

– Mongolia ei ole sillä tavalla oikeusvaltio niin kuin me olemme, selvensi viime vuonna MTV:n Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa vieraillut kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi.

Koskenniemi kuitenkin korostaa, ettei määräyksen noudattamatta jättäminen tarkoita, että kansainväliset säännöt olisivat täysin turhia.

5:44 Ensin Putin ja nyt Netanyahu - mitä seurauksia on kansainvälisillä pidätysmääräyksillä?

Koskenniemen mukaan Suomessakaan rikosoikeuden tarkoituksena ei ole saada yksittäisiä rikollisia kiinni, vaan saada aikaan lain noudattamisen kulttuuri yhteiskuntaan.

– Järjestelmä on kaukana täydellisestä, mutta kuitenkin on sellainen käsitys, että on tekoja, joihin ei voi noin vain syyllistyä ilman että kansainvälinen yhteisö reagoisi. Tämä on se tärkeä juttu.

Turun yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen kertoi HS:n haastattelussa, että Yhdysvallat voisi pidättää Putinin, vaikkei maa olekaan ICC:n jäsen, sillä miestä epäillään vakavista sotarikoksista.

– Ja periaatteessa pitäisikin, koska he tuskin voivat argumentoida, että eivät pidä niitä todisteita uskottavina, mitkä ovat kaikkien tiedossa, että sotarikoksia on tosiaan tehty, Korhonen sanoo HS:ssä.

Korhosen mukaan yleinen kansainvälinen oikeus vaatii vakavia rikoksia tehneiden ihmiskunnan yhteisten vihollisten kiinniottoa.