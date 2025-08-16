FT: Putin valmis joustamaan vaatimuksistaan – ehtona, että saa Donetskin

Presidenttien neuvotteluiden sisällöstä tihkuu lisää tietoa.
Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi neuvotteluissa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa, että hän voi joustaa joissakin Ukrainaan liittyvissä aluevaatimuksissa vastineeksi Donetskin alueesta.
Asiasta uutisoi Financial Times.
Putinin mukaan hän jäädyttäisi rintamalinjan Zaporizhzhjan ja Hersonin eteläosiin vastineeksi Donetskista.
Venäläinen uutistoimisto TASS kertoi lauantaina illalla Suomen aikaa Putinin todenneen Venäjän kunnioittavan Yhdysvaltain asemaa tilanteessa. Putinin mukaan Venäjä haluaa ratkaista Ukrainan tilanteen rauhanomaisesti. Putin luonnehti tapaamistaan Trumpin kanssa "ajankohtaiseksi ja erittäin hyödylliseksi".
Saksan liittokansleri Fridrich Merz toteaa ZDF-kanavalle, että Ukrainaan liittyviä alueneuvotteluita ei käydä Euroopan ohi.
Juttua päivitetty kello 18.27 Putinin kommenteilla.