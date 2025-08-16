FT: Putin valmis joustamaan vaatimuksistaan – ehtona, että saa Donetskin

9:21imgKatso videolta, millaisia vaihtoehtoja Jarmo Lindberg esitti alueluovutuksille Itä-Ukrainassa.
Julkaistu 16.08.2025 17:23(Päivitetty 34 minuuttia sitten)
Toimittajan kuva

Jari Heikkilä

jari.heikkila@mtv.fi

Presidenttien neuvotteluiden sisällöstä tihkuu lisää tietoa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi neuvotteluissa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa, että hän voi joustaa joissakin Ukrainaan liittyvissä aluevaatimuksissa vastineeksi Donetskin alueesta.

Asiasta uutisoi Financial Times.

Putinin mukaan hän jäädyttäisi rintamalinjan Zaporizhzhjan ja Hersonin eteläosiin vastineeksi Donetskista.

Venäläinen uutistoimisto TASS kertoi lauantaina illalla Suomen aikaa Putinin todenneen Venäjän kunnioittavan Yhdysvaltain asemaa tilanteessa. Putinin mukaan Venäjä haluaa ratkaista Ukrainan tilanteen rauhanomaisesti. Putin luonnehti tapaamistaan Trumpin kanssa "ajankohtaiseksi ja erittäin hyödylliseksi".

Saksan liittokansleri Fridrich Merz toteaa ZDF-kanavalle, että Ukrainaan liittyviä alueneuvotteluita ei käydä Euroopan ohi.

Juttua päivitetty kello 18.27 Putinin kommenteilla.

Lue myös: 

Jarmo Lindberg varoittaa tulitauon ja alueluovutusten riskeistä Ukrainalle

NYT: Euroopan johtajat kutsuttu Valkoiseen taloon Zelenskyin kanssa

Lisää aiheesta:

Putin kertoi, miksi rauhanneuvottelut saivat pettymään: "Liiallista" – Zelenskyi valmis tapaamiseenYhdysvallat ehdottaa Krimin tunnustamista venäläiseksi – rauhanneuvottelut kiihtyvätVenäjän ja USA:n seuraavasta keskustelusta päätetään lähipäivinäTrumpin lähettiläs: Neuvottelut Venäjän kanssa jatkuvat sunnuntaina Saudi-ArabiassaTrump: Toivon, että Venäjä suostuu tulitaukoonReutersin suora lähetys Putinin tiedotustilaisuudesta päättyi äkisti – katso erikoinen tilanne videolta
Ukrainan sotaTrumpin ja Putinin tapaaminenVladimir PutinUkrainaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Ukrainan sota