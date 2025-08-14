Trumpin tavoitteena järjestää jatkotapaaminen

Trump sanoi haastattelussa, että mikäli tapaaminen sujuu hyvin, hän soittaa Zelenskyille "välittömästi".
Trump kertoi lisätietoja Alaskan tapaamisesta Fox Newsin haastattelussa. 

Presidentti Donald Trump sanoi torstaina uskovansa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin tulee tekemään hänen kanssaan sopimuksen.

Trumpin mukaan perjantaina Alaskassa järjestettävän tapaamisen on tarkoitus johtaa toiseen tapaamiseen, jossa tarkka sopimus mahdollisesta aselevosta saataisiin aikaan.

Kyse olisi kolmenvälisestä kokouksesta Putinin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa, jossa "jaetaan asiat".

Presidentti kertoi Fox Newsin haastattelussa, että hänellä on mielessään kolme paikkaa, joissa hän voisi järjestää jatkotapaamisen.

Trump sanoi haastattelussa, että mikäli tapaaminen sujuu hyvin, hän soittaa Zelenskyille "välittömästi".

Mikäli taas Alaskan kokous ei tuo kaivattua tulosta Trump "ei aio soittaa kenellekään".

– On 25-prosenttinen mahdollisuus, että huominen tapaaminen ei onnistu, Trump totesi.

