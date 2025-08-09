Turvallisuusneuvonantajat kokoontuvat Ukraina-kokoukseen Englannissa

Kokousta isännöivät Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance ja Britannian ulkoministeri David Lammy.

Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance ja Britannian ulkoministeri David Lammy isännöivät Kentissä, Lontoon lähellä turvallisuusviranomaisten tapaamista, jossa keskustellaan Ukrainan sodasta.

Pääministerin kanslian mukaan kokous tarjoaa tärkeän mahdollisuuden keskustella etenemisestä kohti oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa Ukrainassa.

Suomesta kokoukseen oli osallistumassa tasavallan presidentin kansliapäällikkö Lauri Tierala, ulkoministeriön viestintäpäivystyksestä kerrottiin STT:lle.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vaati aiemmin lauantaina puhelinkeskustelussaan Britannian pääministerin Keir Starmerin kanssa liittolaismailta selkeitä askelia ja yhteistyötä Ukrainan kanssa, jotta Venäjän hyökkäys saadaan loppumaan.

Ukraina ei suostu luovutuksiin

Zelenskyi sanoi lauantaina sosiaalisessa mediassa, ettei Ukraina ole valmis luovuttamaan alueitaan hyökkääjälle. Samalla presidentti varoitti, että ilman Ukrainaa tehdyt päätökset ovat päätöksiä rauhaa vastaan eikä niillä saavuteta mitään.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli sanonut, että Venäjä ja Ukraina joutuvat kumpikin luopumaan hallitsemistaan alueista sodan päättämiseksi Ukrainassa. Kun Trumpilta kysyttiin, onko Ukraina valmis tähän, presidentti sanoi asian olevan erittäin monimutkainen.

– Ukrainalaiset eivät anna maataan miehittäjälle. Kaikki päätökset, joita tehdään meitä vastaan ja ilman meitä, ovat samalla päätöksiä rauhaa vastaan. Niillä ei saavuteta mitään, Zelenskyi sanoi viestipalvelu X:ssä julkaistulla videolla.

– Nämä päätökset ovat kuolleina syntyneitä, niiden pohjalta ei voi neuvotella. Samaan aikaan tarvitsemme todellisen ja aidon rauhan. Sellaisen rauhan, jota ihmiset kunnioittavat, presidentti jatkoi.

Zelenskyi kertoi lauantaina puhuneensa myös presidentti Alexander Stubbin kanssa. Zelenskyin mukaan presidentit puhuivat maiden kantojen koordinoimisesta, jotta yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa on mahdollisimman sujuvaa.

Trump tapaa Putinin Alaskassa

Trump kertoi varhain lauantaina Truth Social -viestipalvelussaan tapaavansa Venäjän presidentti Vladimir Putinin ensi perjantaina 15. elokuuta. Tapaamisessa on tarkoitus käsitellä Ukrainan sodan lopettamista.

Trumpin mukaan perjantainen tapaaminen pidetään Yhdysvalloissa Alaskan osavaltiossa. Venäjän valtiollisen uutistoimiston Tassin mukaan Venäjä vahvistaa tiedot tapaamisen ajankohdasta ja paikasta.

Putin on vieraillut Yhdysvalloissa viimeksi vuonna 2015, jolloin Yhdysvaltain presidenttinä oli Barack Obama.

Maiden presidentit eivät ole tavanneet sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyssotansa Ukrainassa helmikuussa 2022.

Trump oli aiemmin uhannut asettaa Venäjälle ja sen liittolaismaille pakotteita, jos taistelut Ukrainassa lopettavaan sopimukseen ei olisi päästy tämän viikon perjantaihin mennessä.