NYT: Euroopan johtajat kutsuttu Valkoiseen taloon Zelenskyin kanssa

AOP zelenskyi
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi matkustaa maanantaina Washingtoniin./All Over Press
Julkaistu 41 minuuttia sitten(Päivitetty 13 minuuttia sitten)
Toimittajan kuva

Jari Heikkilä

jari.heikkila@mtv.fi

STT

Britannia, Ranska ja Saksa järjestävät huomenna videotapaamisen Ukrainan liittolaisten kesken. 

Tapaamisessa niin sanottujen halukkaiden maiden koalitio keskustelee rauhan saamisesta Ukrainaan. 

Lue myös: Stubb puhui Trumpin kanssa – Zelenskyi maanantaina Washingtoniin

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi matkustaa seuraavana päivänä Washingtoniin tapaamaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia.

Euroopan johtajat on kutsuttu osallistumaan Valkoiseen taloon järjestettävään kokoukseen, New York Times kertoo eurooppalaisiin virkamieslähteisiin viitaten.

Trump sanoo, että kaikkien osapuolten mukaan suora rauhansopimus on parempi kuin aseleposopimus. Trumpin mukaan aseleposopimuksilla ei usein ole tapana olla pitäviä.

Jos Zelenskyin maanantainen vierailu Washingtonissa sujuu hyvin, Trumpin mukaan sen jälkeen on tarkoitus sopia uudesta tapaamisesta Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa.

– Potentiaalisesti miljoonia henkiä pelastetaan, Trump julisti.

2:00imgNäin Trump kertoi kahdenkeskisistä keskusteluistaan Putinin kanssa Fox Newsin haastattelussa.

Lue lisää: Ei tulitaukoa: Tässä presidenttien tapaamisen keskeisin anti Alaskan tapaamisen jälkeen

Kommentti: Putinin propaganda saavutti uuden tason

Trump kertoi tapaamisesta Fox Newsille: "Pääsimme yhteisymmärrykseen monesta asiasta"

Kehonkielen asiantuntija: Näin Trumpin elekieli kehittyi alun innostuksesta lopun täydelliseen lannistumiseen

Juttua täydennetty 18.8.2025 kello 17.11.

Lisää aiheesta:

Ei tulitaukoa: Tässä presidenttien historiallisen tapaamisen keskeisin antiTrump: Venäjä ja Ukraina aloittavat neuvottelut aselevosta heti – Putin ei vahvistanut tietoaZelenskyi Saudi-Arabian neuvotteluista: "Putin saatava antamaan käsky iskujen lopettamiseksi"Bloomberg: Trump vaatii Zelenskyiltä julkista anteeksipyyntöäTrump ja Kreml: Tapaaminen Putinin kanssa todennäköisesti helmikuussaTrump puhui myös Zelenskyin kanssa – "Hoidetaan homma"
Ukrainan sotaEurooppaTrumpin ja Putinin tapaaminenUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Ukrainan sota