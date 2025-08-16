NYT: Euroopan johtajat kutsuttu Valkoiseen taloon Zelenskyin kanssa

Britannia, Ranska ja Saksa järjestävät huomenna videotapaamisen Ukrainan liittolaisten kesken.

Tapaamisessa niin sanottujen halukkaiden maiden koalitio keskustelee rauhan saamisesta Ukrainaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi matkustaa seuraavana päivänä Washingtoniin tapaamaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia.

Euroopan johtajat on kutsuttu osallistumaan Valkoiseen taloon järjestettävään kokoukseen, New York Times kertoo eurooppalaisiin virkamieslähteisiin viitaten.

Trump sanoo, että kaikkien osapuolten mukaan suora rauhansopimus on parempi kuin aseleposopimus. Trumpin mukaan aseleposopimuksilla ei usein ole tapana olla pitäviä.

Jos Zelenskyin maanantainen vierailu Washingtonissa sujuu hyvin, Trumpin mukaan sen jälkeen on tarkoitus sopia uudesta tapaamisesta Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa.

– Potentiaalisesti miljoonia henkiä pelastetaan, Trump julisti.

Juttua täydennetty 18.8.2025 kello 17.11.