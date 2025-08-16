MTV:n kirjeenvaihtaja Mari Karppinen oli ainoa suomalaistoimittaja Alaskan tiedotustilaisuudessa – näin hän kuvailee Putinia

Trumpin ja Putinin tiedotustilaisuuteen pääsemiseksi oli asetettu ehdottomat kriteerit.
MTV Uutisten Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppinen oli ainut suomalainen toimittaja, joka pääsi todistamaan paikan päälle Alaskan sotilastukikohtaan presidenttien Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamista sekä lehdistötilaisuutta.
Pääsy paikalle myönnettiin ainoastaan joko Yhdysvaltain tai Venäjän kansalaisille. Karppinen sai Yhdysvaltain kaksoiskansalaisuuden viime vuoden lokakuussa.
Lue lisää: MTV:n kirjeenvaihtaja Mari Karppinen sai Yhdysvaltain kansalaisuuden
Jutun alussa olevalla videolla Karppinen luonnehtii tiedotustilaisuutta sekä presidentti Putinia.
Alta voit lukea, minkälaisiin turvallisuustoimiin Karppinen sekä muut paikalla olleet toimittajat joutuivat.