Kolmituntinen keskustelu päättyi nopeaan tiedotustilaisuuteen – tässä presidenttien viesti Alaskan tapaamisen jälkeen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin ovat pitäneet yhteisen tiedotustilaisuuden Alaskassa.

Venäjän presidentti Putinin ja Yhdysvaltain presidentti Trumpin välinen tapaaminen Alaskassa kesti noin kolme tuntia.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin pitivät yhteisen tiedotustilaisuuden Alaskassa varhain lauantaina Suomen aikaa. Tiedotustilaisuutta edelsi noin kolme tuntia kestäneet neuvottelut suljettujen ovien takana, joissa presidentit keskustelivat Ukrainan sodan päättämisestä.

Sekä Putin että Trump kehuivat neuvotteluita rakentaviksi.

– Olimme monista asioista samaa mieltä. Parissa isossa asiassa emme ole päässeet sopuun, mutta edistystä on syntynyt. Sopimusta ei ole ennen kuin sopimus syntyy, Trump sanoi.

Trump sanoi, että neuvotteluiden keskiössä on ainakin yksi iso asia, josta yhteisymmärrykseen ei ole päästy.

AFP / Lehtikuva

Soittokierros alkaa

Trump sanoi soittavansa pian sotilasliitto Naton edustajille, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille ja muille olennaisille tahoille neuvotteluissa keskustelluista asioista.

– Päätös on loppujen lopuksi heidän, Trump sanoi.

Trump sanoi tiedotustilaisuuden lopussa, että hän toivoo tapaavansa Putinin pian uudelleen.

– Ensi kerralla Moskovassa, Putin ehdotti Trumpille.

Presidentit eivät vastanneet tiedotustilaisuudessa median kysymyksiin.

Ukrainan sodan päättämistä käsittelevä presidenttien tapaaminen järjestettiin Alaskan osavaltion Anchoragen kaupungissa Yhdysvaltain maa- ja ilmavoimien Elmendorf-Richardsonin tukikohdassa.

Presidenttien rinnalla kaksi muuta edustajaa

Presidenttien neuvotteluihin osallistui tulkkien lisäksi maiden ulkoministerit Marco Rubio ja Sergei Lavrov sekä Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff ja Putinin neuvonantaja Juri Ushakov.

Kyseessä oli ensimmäinen Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaaminen sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa helmikuussa 2022.

Edellinen presidenttien tapaaminen oli vuonna 2021, jolloin Joe Biden tapasi Putinin Sveitsissä.

"Tappavat myös neuvottelupäivänä"

Zelenskyi julkaisi perjantai-iltana videopuheen vain muutamaa tuntia ennen Putinin ja Trumpin tapaamista. Zelenskyi kertoi Venäjän jatkaneen iskuja Sumyn, Dnipron, Zaporirzhzhjan, Hersonin ja Donetskin alueilla Ukrainassa.

– He tappavat myös neuvottelupäivänä. Se kertoo paljon, Zelenskyi sanoi puheessaan.

Zelenskyin mukaan Ukraina on valmis tekemään paljon töitä sodan päättämiseksi. Hän toivoi Yhdysvaltojen ottavan voimakkaan kannan neuvotteluissa.

– Turvatakuita tarvitaan. Kestävää rauhaa tarvitaan erittäin paljon. Kaikki tietävät keskeiset päämäärät, Zelenskyi sanoi.

Tehokkaita päätöksiä varten tarvitaan Zelenskyin mukaan tapaaminen, jossa olisi vähintään Ukrainan, Yhdysvaltojen ja Venäjän johtajat.