Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapaavat tänään Valkoisessa talossa Washingtonissa. MTV Uutiset seuraa tapaamisen antia tässä artikkelissa.
Uutistoimisto AFP:lle nimettömästi puhunut virkamieslähde Ukrainan hallinnosta kertoo, että pitkän kantaman iskuihin soveltuvat Tomahawk-risteilyohjukset ovat tapaamisen keskeinen puheenaihe.
Presidentti Volodymyr Zelenskyi on kertonut viestipalvelu X:ssa julkaisemallaan videolla Ukrainan valmistautuneen tapaamiseen jokaista yksityiskohtaa myöten.
Kokouksen asialista on Zelenskyin mukaan huomattava.
– Tämä voi todella tuoda sodan päättymisen lähemmäksi, Zelenskyi sanoi etukäteen.
Zelenskyi vieraili Washingtonissa edellisen kerran elokuussa mukanaan joukko Euroopan maiden johtajia.
