Ulkoministeri Valtonen MTV:lle: USA ja Venäjä voivat sopia vain omista asioistaan

Venäjä ja Yhdysvallat voivat sopia keskenään vain omista asioistaan, ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoo MTV Uutisille.

Yhdysvaltojen ja Venäjän presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin keskustelevat perjantaina Alaskassa Ukrainan sodan päättämisestä.

Suomen ulkoministeri Elina Valtonen ei ole tapaamisesta huolissaan.

– Kaikki pyrkimykset kohti rauhaa ovat tervetulleita. Samalla on erittäin tärkeää, että rauhanehdot täyttävät ne ehdot, jotka kuuluvat kansainvälisen oikeuden mukaan Ukrainalle ja laajemmin myös Euroopalle, Valtonen sanoo MTV Uutisille.

Valtonen: Perjantaihin on vielä aikaa

Tällä tietoa Alaskan tapaaminen on Trumpin ja Putinin välinen.

Ovea on kuitenkin pidetty yhä auki sille, että mukaan kutsuttaisiin myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

EU:n ulkoministerit pitävät tänään ylimääräisen hätäkokouksen Ukrainasta. Yritetäänkö Trumpiin vielä vedota Zelenskyin mukaan saamiseksi?

– Perjantaihin on vielä aikaa. Tässä käydään erilaisia keskusteluja, Valtonen muotoilee.

Yhdysvaltojen varapresidentti J. D. Vance sanoi sunnuntaina Fox Newsin haastattelussa Yhdysvaltojen työstävän kolmen osapuolen tapaamista.

– Se on selvää, että ainoastaan läsnä olevat maat voivat sopia asioistaan itseään koskevasti. Käytännössä jos Yhdysvallat ja Venäjä tapaavat, silloin voidaan sopia asioista, jotka koskevat Yhdysvaltoja ja Venäjää, Valtonen toteaa.

Oletko luottavainen, että Trump ja Putin eivät sopisi mistään, mikä liittyy poissaolevaan osapuoleen eli Ukrainaan?

– Yhdysvaltalaisten kanssa käydään nyt aktiivista vuoropuhelua aiheesta, paitsi Suomena niin laajasti meidän eurooppalaisten kumppanien kanssa. Aiheista on aika hyvä yhteisymmärrys, Valtonen sanoo.

"Venäjä ymmärtää vain tosiasiallista voimaa"

Ukraina on puolustanut itseään hyökkäykseltä kolme ja puoli vuotta, ja sillä on tukenaan Eurooppa, jolla on merkittävää sotilaallista voimaa.

Ajatus siitä, ettei Ukrainasta voi sopia ilman Ukrainaa, onkin ulkoministeri Valtosen mielestä fakta, ei vain poliittinen korulause.

Viime kädessä Ukraina päättää Valtosen mukaan itse siitä, mihin sopimuksiin suostuu.

– Myöskään Euroopan turvallisuusjärjestyksestä ei voida tietenkään sopia ilman Eurooppaa. Eikä siinä ole toisaalta mitään uutta sopimistakaan. Meillä on Helsingin päätösasiakirja vuodelta 1975, YK:n peruskirja ja muun muassa Budapestin sopimus.

– Niin kuin me Suomessa tiedetään, valitettavasti Venäjä ymmärtää vain tosiasiallista voimaa. Kyllä meillä sitä yhdessä aika paljon on.

Putin vaatii Itä-Ukrainan alueita

Wall Street Journalin mukaan Putin on valmis täydelliseen aselepoon, jos Donetskin ja Luhanskin alueet sekä Krimin niemimaa jäävät Venäjän hallintaan.

Donald Trump on sanonut aselevon edellyttävän alueiden palauttamisia ja vaihtamisia.

Ukraina on luonnollisesti tyrmännyt alueiden luovuttamisen.

– Nyt on tärkeintä se, että pysytään vankasti Ukrainan tukena ja jatketaan Venäjän talouden heikentämistä ja Venäjään vaikuttamista hyökkäyssodan lopettamiseksi, Valtonen sanoo.