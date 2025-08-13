Venäjän joukot edenneet Ukrainassa vuorokaudessa ennätystahtia

Venäjän joukot ovat edenneet Ukrainassa vuorokaudessa enemmän kuin kertaakaan samassa ajassa yli vuoteen, kertoo AFP.
ISW-ajatushautomon tietojen perusteella venäläisjoukot valtasivat tiistaina noin 110 neliökilometrin suuruisen alueen.
Venäjän joukot ovat valloittaneet Zatyshokin ja Zapovidnen asutusalueet Ukrainan itäisessä Donetskin alueella.
Venäläinen uutistoimisto Interfax kertoo venäläissotilaiden ottaneen haltuun Suvorovon ja Nikanorovkan, jotka ovat Zatyshokin ja Zapovidnen venäläisiä nimiä.
– Aktiivisten ja päättäväisten toimien tuloksena joukkojen yksiköt ovat vapauttaneet Suvorovon ja Nikanorovkan kylät Donetskin kansantasavallassa, Venäjän puolustusministeriö tiedotti Tassin mukaan.
Sotakirjeenvaihtaja Juri Kotenok on myös kertonut Telegram-kanavallaan, että Venäjä olisi ottanut haltuun Zolotyi Kolodyaz -nimisen kylän Donetskissa.