Venäjän joukot edenneet Ukrainassa vuorokaudessa ennätystahtia

Venäläisiä sotilaita taisteluharjoituksissa.
Venäläisjoukot ovat edenneet Donetskin alueella merkittävästi vain päiviä ennen Putinin matkaa Alaskaan, jossa on tarkoitus tunnustella Ukrainan sodan rauhanehtoja.STELLA Pictures
Julkaistu 52 minuuttia sitten(Päivitetty 20 minuuttia sitten)
Toimittajan kuva
Anna Egutkina

anna.egutkina@mtv.fi

STT

Venäjän joukot ovat edenneet Ukrainassa vuorokaudessa enemmän kuin kertaakaan samassa ajassa yli vuoteen, kertoo AFP.

ISW-ajatushautomon tietojen perusteella venäläisjoukot valtasivat tiistaina noin 110 neliökilometrin suuruisen alueen.

Uutistoimisto AFP kertoo venäläisjoukkojen edenneet Ukrainassa vuorokaudessa enemmän kuin kertaakaan samassa ajassa yli vuoteen.

Venäjän joukot ovat valloittaneet Zatyshokin ja Zapovidnen asutusalueet Ukrainan itäisessä Donetskin alueella. 

Venäläinen uutistoimisto Interfax kertoo venäläissotilaiden ottaneen haltuun Suvorovon ja Nikanorovkan, jotka ovat Zatyshokin ja Zapovidnen venäläisiä nimiä.

– Aktiivisten ja päättäväisten toimien tuloksena joukkojen yksiköt ovat vapauttaneet Suvorovon ja Nikanorovkan kylät Donetskin kansantasavallassa, Venäjän puolustusministeriö tiedotti Tassin mukaan.

Sotakirjeenvaihtaja Juri Kotenok on myös kertonut Telegram-kanavallaan, että Venäjä olisi ottanut haltuun Zolotyi Kolodyaz -nimisen kylän Donetskissa.

Lisää aiheesta:

Venäjä väittää ottaneensa haltuun Lozuvatsken kylän DonetskissaKiivat taistelut jatkuvat rajan pinnassa Ukrainassa – Harkovan kaupunkia ei olla evakuoimassaJälleen takaisku: Ukraina vetäytyi Lastochkynen kylästäUkrainalta video julki: Näin miinojen raivaus Zaporizhzhjassa eteneeUkrainan lippu liehuu jälleen Hersonin kylässä – ukrainalaisjoukot etenevät edelleen etelässä ja idässäUkraina julkaisi videon rautatiesillan räjäyttämisestä telamiinoilla – Venäjä valmistautuu taisteluun Sjeverodonetskista
Ukrainan sotaVenäjäUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Ukrainan sota