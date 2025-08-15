Presidentit saapuvat pian Alaskaan – samalla osavaltiossa kärsitään luonnonkatastrofista

Samalla, kun Alaskassa valmistaudutaan presidenttien Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamiseen, osavaltion pääkaupungissa kamppaillaan ennätystulvien kanssa.

Alaskan pääkaupungissa Juneaussa tapahtui jäätikkötulva, kun Mendenhallin jäätiköstä vapautui valtava määrä vettä sitä ympäröivään jokilaaksoon. Viranomaiset kehottivat asukkaita pysymään poissa tulvan lähettyviltä ja evakuoitumaan riskialueilta tiistaina ja keskiviikkona.

Ilmiö ei ole uusi, sillä tulvat ovat toistuneet vuosittain vuodesta 2011 lähtien. Ympäristötieteen professori Eran Hood Kaakkois-Alaskan yliopistosta kertoo, että viime vuodet ovat olleet poikkeuksellisia.

– Viimeisen kolmen vuoden aikana olemme nähneet huomattavasti suurempia tulvia kuin aiemmin. Tänä vuonna veden virtaus Mendenhall-joessa saavutti korkeimman tason, mitä olemme koskaan mitanneet, Hood sanoo.

Vedenpinta nousi ennätykselliselle tasolle hieman yli viiteen metriin. Tulvan aiheuttamat vahingot ovat jääneet kuitenkin odotettua pienemmiksi.

– Onneksi viime talvena rakennettiin paljon suojarakenteita edellisten suurten tulvien jälkeen. Useimmat niistä kestivät, ja siksi tuhot näyttävät nyt olevan selvästi vähäisempiä kuin viime vuonna, Hood selittää.

Jäätikkö toimii patoaltaana

Tulvat syntyvät, kun Mendenhallin sivujäätikkö vetäytyy ja jättää jälkeensä onkalon, joka täyttyy vedellä. Katso artikkelin alla olevalta videolta, miltä täyttyvä ja tyhjentyvä onkalo näyttää.

– Mendenhallin jäätikkö toimii ikään kuin patona. Tänä vuonna se pidätti noin 60 miljardia litraa vettä. Kun allas täyttyy tarpeeksi, vedenpaine voi nostaa pääjäätikköä ja vesi purkautuu sen alta, mikä käynnistää tulvan, Hood kertoo.

Professori korostaa, että ilmiön taustalla on ilmaston lämpeneminen.

– Sivujäätikön vetäytymisen syynä on ilmaston lämpeneminen. Koska Mendenhallin jäätikkö on suuri ja paksu, se pysyy paikallaan vielä useita vuosikymmeniä, ja tämä tulvailmiö jatkunee yhtä pitkään ennen kuin se katoaa, hän arvioi.

Tulvista on tullut paikallisille jatkuva huolenaihe.

– Ihmiset ovat menettäneet osia pihoistaan ja jotkut ovat maksaneet yli 100 000 dollaria rakentaakseen muureja kotiensa ympärille. Mendenhallin laaksossa on suuri huoli siitä, miten tulvat kehittyvät ennen kuin ne lopulta lakkaavat, Hood sanoo.