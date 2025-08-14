MTV Uutiset Kiovassa: "Tämä on pahin mahdollinen tilanne"

"Tämä on pahin mahdollinen tilanne, että maan tulevaisuudesta päätetään toisella puolella maailmaa, eikä maata itse ole kutsuttu pöytään", raportoi Valtteri Kykkänen ukrainalaisten tunnoista.MTV Uutiset
Julkaistu 14.08.2025 17:37
Toimittajan kuva
Valtteri Kykkänen

valtteri.kykkanen@mtv.fi

Heli Sivunen

heli.sivunen@mtv.fi

Ukrainalaiset kokevat tällä hetkellä syviä pettymyksen ja turhautumisen tunteita, kertoo MTV Uutisten toimittaja Valtteri Kykkänen Kiovasta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat huomenna toisensa Alaskassa. Tarkoituksena on keskustella Venäjän hyökkäyssodan lopettamisesta Ukrainassa, mutta Ukraina itse on jätetty neuvotteluiden ulkopuolelle.

MTV Uutisten toimittaja Valtteri Kykkänen on Kiovassa, missä suhtaudutaan epäluuloisesti huippukokoukseen.

– Odotukset eivät ole Ukrainassa kovinkaan korkealla, Kykkänen sanoo.

– Tämä on pahin mahdollinen tilanne, että maan tulevaisuudesta päätetään toisella puolella maailmaa, eikä maata itse ole kutsuttu pöytään.

Lue lisää: Putinia ja Trumpia isännöivät alaskalaiset eivät unohda historiaa: "Meidät annetaan Venäjälle"

Kykkänen sanoo, että voi vain kuvitella pettymyksen ja turhautumisen määrää, jota Ukraina tällä hetkellä kokee.

– Pettymystä on siinä mielessä, että Trump on käyttänyt kovaa kieltä Putinia kohtaan, mutta lopputulos on se, että tätä palkitaan tapaamisella.

9:12imgNäin Kiovassa ja Alaskan Anchoragessa suhtaudutaan Putinin ja Trumpin kohtaamiseen.

Lue myös: Zelenskyillä yksi toive Alaskan kokouksen aiheeksi – Macron uskoo Trumpin painostavan Putinia

Pientä optimismia

Euroopan maiden yksimielisyys siitä, ettei Ukrainan kohtaloa saa päättää ilman Ukrainaa, antaa pientä toivoa.

– Euroopan johtajat ovat sanoneet, että mistään alueluovutuksista – tai Trumpin sanoin "aluevaihdoista" – ei puhuta, ennen kuin tulitauko on saatu aikaiseksi, Kykkänen sanoo.

– Tämä antaa pientä optimismia.

Ukrainassa arvioidaan, ettei mikään viittaa siihen, että Venäjä olisi valmistautumassa tulitaukoon.

– Venäjä on edennyt syvemmälle Ukrainaan idässä. Ja YK:n ihmisoikeusraportoijan mukaan Ukrainassa oli heinäkuussa enemmän siviiliuhreja kuin toukokuussa 2022 –tähän lasketaan siis loukkaantuneet myös.

Lue myös: MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Alaskassa: Trump on vaarassa menettää kasvonsa

Täällä ei haihatella

Ukrainan uusi pääministeri Julija Svyrydenko sanoi X:ssä, ettei sota pääty toiveajattelulla vaan silloin, kun Venäjä pakotetaan hyväksymään oikeudenmukainen rauha.

– Neuvotteluiden paras tulos olisi tietysti se, että Venäjä sitoutuisi tulitaukoon, mutta se on epätodennäköistä. Täällä ei haihatella, Kykkänen sanoo.

– Yksi voitto voisi olla se, että Putin sitoutuisi tapaamaan Zelenskyin yhdessä Trumpin kanssa.

Lue lisäksi: Putin tekee historiaa perjantaina

