MTV Alaskassa: "Toimittajat pyydettiin salaiseen paikkaan – odottamassa suuri joukko sotilaita"

Tiukat turvatoimet Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien huippukokouksessa koskevat myös mediaa. MTV:n Mari Karppinen kertoo tunnelmista Anchoragen sotilastukikohdassa.

– Sain sähköpostin eilen Valkoiselta talolta, että akkreditointini on hyväksytty, Mari Karppinen kertoo.

Karppinen kertoo, että akkreditoinnin saaneet toimittajat pyydettiin ennen auringonnousua salaiseen paikkaan. Siellä oli odottamassa suuri joukko sotilaita.



– Heti, kun saavuimme parkkipaikalle kysyttiin, että oletko amerikkalainen vai venäläinen. Sitten meidän ohjattiin eri busseihin.



– Yhdysvaltain kansalainen, joka minä siis olen, ohjattiin toiseen ja venäläiset toiseen bussiin.

Karppisella on Suomen ja Yhdysvaltain kaksoiskansalaisuus.

Katso: MTV Uutiset Livessä näytämme Reutersin suoraa kuvaa Alaskasta.

Tarkat turvatarkastukset

Bussit kuljettivat median edustajat sotilastukikohtaan, jossa odottivat vielä tarkemmat turvatarkastukset. Karppisen kanssa samassa bussissa ovat muun muassa CNN:n ja NBC:n toimittajat ja kuvaajat.

Mari Karppinen kertoi kahdeksan aikaan illalla, että toimittajien turvatarkastuksissa oli mennyt jo yli kolme tuntia tuntia.

– Täällä on käynnissä salaisen palvelun tarkastus. Tiedetään, että Trump on ilmassa ja häntä odotellaan tänne parin tunnin päästä.

Salaisella palvelulla ja armeijan sotilailla tuntuu Karppisen mukaan olevan välillä eri ohjeet, mikä on aiheuttanut hämmennystä ja hidastusta.

Hieman ennen kello yhdeksää illalla Suomen aikaa Karppinen raportoi päässeensä viimein sisälle lehdistötilaan, jossa presidentit oletettavasti puhuvat medialle tapaamisen jälkeen.

Historiallinen tunnelma

Tunnelmaa sotilastukikohdassa Karppinen kuvailee historialliseksi.

– Ei tällaista ihan joka päivä tapahdu. Sotarikollinen, Venäjän presidentti tapaa yhden maailman vaikutusvaltaisimpana pidetyn miehen, Yhdysvaltain presidentin.

– Eikä missä vain lokaatiossa, vaan amerikkalaisessa sotilastukikohdassa, Mari Karppinen sanoo.