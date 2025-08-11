Trumpilta ällistyttävä moka: Matkustan perjantaina Venäjälle

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi alkuillasta Suomen aikaa menevänsä perjantaina Venäjälle tapaamaan presidentti Vladimir Putinia. Hän mainitsi asian kahteen kertaan.
Donald Trumpin ja Vladimir Putinin on määrä tavata loppuviikolla Alaskassa Yhdysvalloissa.
Trump sanoi ilmeisen vahingossa tiedotustilaisuudessa tänään maanantaina alkuillasta Suomen aikaa tapaavansa Putinin perjantaina Venäjällä.
– Minua nolottaa olla täällä ylhäällä. Tiedättehän, menen tapaamaan Putinia, menen Venäjälle perjantaina. En pidä siitä, että olen täällä puhumassa siitä, kuinka vaarallinen, likainen ja iljettävä tämä kerran niin kaunis pääkaupunkimme on, hän kommentoi.
Trump kertoi tiedotustilaisuudessa varsinaisesti lähettävänsä 800 kansalliskaartin sotilasta maan pääkaupunkiin Washingtoniin ja asettavansa paikallisen poliisin liittovaltion hallintaan.
Puolustusministeri Pete Hegseth seisoi ilmeettömänä Trumpin rinnalla tämän ilmoittaessa Venäjän matkastaan.
Putin toisti lausumansa vielä myöhemmin
Venäjän ja Yhdysvaltain välinen raja kulkee Tyynenmeren Pohjoisen jäämereen yhdistävällä Beringinsalmella. Yhdysvallat osti Pohjois-Amerikan luoteisosassa sijaitsevan Alaskan alueen Venäjältä vuonna 1867.
Jos Trumpin ja Putinin tapaaminen järjestetään Alaskassa, kuten aiemmin on kerrottu, Putinista on tulossa ensimmäinen osavaltiossa vieraileva Venäjän presidentti.
Kyseessä olisi kaikkiaan Putinin kahdeksas matka Yhdysvaltoihin presidentin virassa, jota hän on hoitanut vuoden 1999 lopusta lähtien lukuun ottamatta neljän vuoden taukoa vuosina 2008–2012.
Juttua täydennetty 11.8.2025 kello 19.43.