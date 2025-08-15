UPI:n tutkija Alaskan mahdollisesta annista: Nollatulos voi olla jopa kohtuullinen

Suomalaisasiantuntijan mukaan Zelenskyin ja Putinin tapaaminen myöhemmin on mahdollinen, jos Trump pystyy asettamaan riittävästi painetta Putinia kohtaan ensi yön tapaamisessa.

Maailman katseet kääntyvät tänään illalla Suomen aikaa Alaskan Anchorageen.

Venäjän ja Yhdysvaltojen johtajien huipputapaamiselta odotetaan paljon, mutta mitä voi todellisuudessa tapahtua?

Esimerkiksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on varoittanut, että kaikki hänen poissa ollessaan tehdyt päätökset Ukrainan asemasta ovat merkityksettömiä.

Ulkopoliittisen instituutin johtavan tutkijan Sinikukka Saaren mukaan positiivinen skenaario tapaamisesta on se, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei heikennä lännen tai Ukrainan neuvotteluasemia ja saa jollain tapaa viitoitetuksi neuvotteluprosessia eteenpäin.

Sitä mukaa seuraavaksi voisivat tavata Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Ukrainan Zelenskyi. Neuvotteluissa voisivat olla mukana mahdollisesti myös Euroopan johtajat.

– Mutta totta kai meillä on myös negatiivisia vaihtoehtoja, ja yksi voisi olla esimerkiksi se, että Trump toistaa Putinin retoriikkaa, kovistelee Ukrainaa, visioi mahdollisesti sanktiohelpotuksia Putinille ja näkee tilanteen ikään kuin Putinin silmin. Tämäkin on täysin mahdollista, Saari kommentoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

– Eurooppalaiset johtajat ovat ennakkoon toki pyrkineen viemään sitä viestiä, että Venäjän päämäärä on Ukrainan itsenäisyyden rajoittaminen ja maan liittäminen Venäjän etupiiriin keinolla millä hyvänsä.

Saaren mukaan Trumpin olisi asetettava riittävästi painetta Putinille, koska muuten Putin hänen mukaansa tuskin tulee tapaamaan Zelenskyiä samassa neuvottelupöydässä.

– Putin on pyrkinyt välttämään edes Zelenskyin nimen mainitsemista, joten se [hetki], että he todella astuisivat samaan neuvottelupöytään, on vielä aikana kaukana.

– Mutta se ei ole mahdotonta, mikäli Trump pysyy kovana ja rakentaa painetta Venäjää kohtaan.

Jotenkin pitäisi jo päästä eteenpäin

Saaren mukaan ei tulosta -tuloskin voi olla jopa kohtuullinen, koska pahempiakin vaihtoehtoja on.

– Itse ajattelen, että jollain tavalla tästä pitäisi päästä eteenpäin ja olisi tärkeää, että neuvotteluja jatkettaisiin.

– Trumpin odotukset neuvotteluissa ovat vain aina niin epärealistiset, että hyvin pienellä vaivalla ja valmistautumisella ja sormia napsauttamalla kyettäisiin yhtäkkiä saamaan hyvin vaikea neuvottelutulos aikaiseksi. Tämä on niin vaikea yhtälö, että sitä ei yhdessä, eikä kahdessakaan tapaamisessa ratkaista.

Saari toteaa, että kaiken kaikkiaan tapaamisen tulosta on hyvin vaikea päätellä ennakkoon, koska Trumpin delegaatiossa jokainen tuntuu vetävän omaa suuntaansa ja Trump itse käyttäytyy kuin tuuliviiri.

– Se tekee tästä hyvin vaikeasti arvioitavan ja yllätyksellisen tapaamisen.

Matti Pesu: Venäjäiset saapuvat Alaskaan rinta rottingilla

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Matti Pesun mukaan molemmat osapuolet ovat viime hetkillä painaneet odotuksia alas tapaamisen suhteen.

– Venäläiset ovat tulleet Alaskaan aika rinta rottingilla ja häpeilemättä, mikä ei ainakaan heijasta sitä, että he välttämättä kompromisseja olisivat tulet tekemään, Pesu sanoi Seisemän uutisissa.

Donald Trump ja Vladimir Putin tapaavat yöllä Suomen aikaa kahden kesken ja paikalla ovat vain tulkit, mitä on kritisoitu etenkin lännessä.

Pesun mukaan molemmat osapuolet ovat arvioineet taktiikan olevan edullinen heille.

– Putin on hyvin kokenut peluri kansainvälisessä politiikassa, ja Trump uskoo vankkumatta omiin neuvottelutaitoihinsa.

Paras mahdollinen tulos Ukrainan ja Euroopan kannalta olisi Pesun mukaan se, että Trump ja Yhdysvallat vetäisivät sellaisen johtopäätöksen, että jotta Ukrainan näkökulmasta oikeudenmukaista rauhaa voitaisiin edistää, tarvittaisiin lisäpainostustoimia suhteessa Venäjään.

– Ehkä toivotaan sitä, että he eivät kovin hyvin tule toimeen, Pesu kommentoi.

Ukrainan kannalta kauhuskenaario olisi Pesun mukaan se, että Trump palaisi selvästi alkuvuoden linjoille, jolloin hän roimi Ukrainaa ja esitti Venäjä-myönteisiä kantoja.

– Jos otetaan askeleita Ukrainan kannalta taaksepäin ja Yhdysvallat ehkä alkaa painostaa Ukrainaa, eurooppalaiset varmasti yrittävät samaa luin mitä ne teki talvella tekivät eli sovittelevat ja pyrkivät tuomaan Yhdysvaltoja Ukrainaa lähemmäs toisiaan.

Juttuun lisätty Matti Pesun kommentit 15.8.2025 kello 19.44.