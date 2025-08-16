Risto E.J. Penttilä huipputapaamisesta: Uusi vaihe alkoi ryminällä – tyylipisteet Putinille

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin Alaskan-tapaamisen jälkipuinti on käynyt tänään kuumana.

Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä toteaa, että tapaaminen oli Putinin show.

– Mutta tärkein anti oli se, että suuri pyörä pyörähti eteenpäin. Diplomaattisesti mikään ei ole liikkunut. Nyt tämä seisova lähti liikkeelle.

Penttilä toteaa, että tilanteeseen liittyy suuria riskejä Ukrainalle, mutta samaan aikaan myös mahdollisuuksia.

– Kyllä tämä oli uusi vaihe, joka nyt alkoi ryminällä. Ja vaikka tyylipisteet menivätkin nyt Putinille, niin toivotaan että se korjautuu, Penttilä toteaa.

Lue myös: Jarmo Lindberg varoittaa tulitauon ja alueluovutusten riskeistä Ukrainalle

Kirjeenvaihtaja Putinin olemuksesta: "Oli maireana"

MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen oli paikalla presidenttien tiedotustilaisuudessa ainoana suomalaistoimittajana. Hän kiinnitti huomiota Putinin olemukseen.

– Kyllä presidentti Vladimir Putin oli silminnähden tyytyväinen. Voi sanoa olleen oikeastaan maireana ja ottikin ikään kuin huoneen haltuun.

Karppinen huomauttaa, että Trump puolestaan itse oli poikkeuksellisen vähäsanainen.

Karppisen mukaan iso kysymys sekä republikaanien, että demokraattien keskuudessa on, että antoiko Putin Trumpille mitään vastalahjaksi siitä hyvästä, että hän pääsi parrasvaloihin.

– Juttelin täällä paikallisten kanssa eilisen lehdistötilaisuuden jälkeen. Pari Trumpin tukijaa sanoi minulle, että hekin huomasivat Trumpin kasvoista, että hän oli pettynyt. Mutta he sanovat yhä luottavansa presidenttiin sekä hänen neuvottelutaitoonsa ja uskovat, että kyllä se diili sieltä tulee.

Toimittaja Valtteri Kykkänen kertoo puolestaan Kiovasta käsin, että Ukrainassa kansalaisten kommentit ovat olleet happamia. Ukrainalaiset eivät ymmärrä, miksi Putinille annettiin mahdollisuus päästä parrasvaloihin, vaikka hän ei ole itse antanut periksi oikeastaan missään.

– He haluavat vain tappaa meitä, miksi pitäisi neuvotella, ihmetteli eräs nainen MTV Uutisille Kiovan kadulla.