Ukrainan armeija kertoo vaikeista taisteluista itärintamalla – Venäjän iskuryhmät etenevät

Ukrainan armeija on myöntänyt, että taistelut Venäjän joukkoja vastaan ovat tällä hetkellä vaikeita.

Ukrainan armeija kertoi lausunnossaan tänään tiistaina käyvänsä koko ajan raskaita taisteluja venäläisjoukkoja vastaan.

Sotaa tarkkaileva Telegram-kanava DeepState, jolla on tiettävästi yhteyksiä Ukrainan armeijaan, julkaisi kartan, jonka mukaan Venäjän joukot olisivat edenneet kymmenen kilometriä kahdessa päivässä maan itäosan rintamalla vallaten käytävän, joka uhkaa Dobropillian kaivoskaupunkia.

Niin ikään sotaa tarkkaileva yhdysvaltalainen Institute for the Study of War muistutti kuitenkin, että kyse ei vielä ole operaatiotason läpimurrosta, vaan pikemminkin pienistä sabotaasiryhmistä, joita Venäjä lähettää tekemään tuhoja ja valtaamaan alueita.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoikin tiistaina viestipalvelu X:ssä, ettei Venäjä edes pyri sodan lopettamiseen vaan valmistelee uusia iskuja Ukrainaan.

– Näemme, että Venäjän armeija ei ole valmistautumassa sodan lopettamiseen. Päinvastoin he tekevät liikkeitä, jotka osoittavat valmistautumista uusiin hyökkäysoperaatioihin, Zelenskyi kirjoitti.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin on määrä neuvotella perjantaina Alaskassa Ukrainan sodan päättämisestä.

– Me kaikki tuemme presidentti Trumpin päättäväisyyttä, ja yhdessä meidän on muotoiltava kantoja, jotka eivät anna Venäjän pettää maailmaa jälleen kerran, Zelenskyi jatkoi.

Eurooppalaisten johtajien on määrä keskustella Zelenskyin kanssa huomenna keskiviikkona.

EU-johtajat: Ukrainalla oikeus valita kohtalonsa

Euroopan unionin johtajat korostivat yhteisessä lausunnossaan, että Ukrainalla on oikeus valita oma kohtalonsa.

Euroopan johtajat ovat viime päivinä aktiivisesti esittäneet kantaansa siitä, että Ukrainan tulisi olla mukana Putinin ja Trumpin neuvotteluissa perjantaina. Zelenskyin osallistuminen tapaamiseen on vielä epävarmaa.

EU:n johtajat sanovat kuitenkin suhtautuvansa myönteisesti Trumpin pyrkimyksiin lopettaa Venäjän hyökkäyssota.

– Vakautta ja turvallisuutta tuovan oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan on kunnioitettava kansainvälistä oikeutta, mukaan lukien itsenäisyyden, suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden periaatteita, eikä kansainvälisiä rajoja saa muuttaa väkivalloin, lausunnossa todettiin.

Zelenskyi kiitti julkaisussaan EU:n johtajia näiden tuesta Ukrainan itsenäisyydelle ja alueelliselle koskemattomuudelle.

Orban ei tukenut EU-lausuntoa

Unkarin pääministeri Viktor Orban sanoi, ettei tue EU-johtajien lausuntoa.

– Lausunto yrittää asettaa ehtoja tapaamiselle, johon EU:n johtajia ei ole kutsuttu, Orban kirjoittaa X :ssä.

Orbanin mukaan EU:n johtajien tulisi tehdä aloite EU:n ja Venäjän välisen tapaamisen järjestämiseksi.

Orban on rikkonut EU:n yhtenäisyyttä Ukrainan tukemisessa Venäjän hyökkäyssodassa. Unkarin pääministeri ei muun muassa ole suostunut lähettämään aseita Ukrainaan sen jälkeen, kun Venäjän hyökkäsi maahan helmikuussa 2022.

Orban on sekä Putinin että Trumpin läheisin poliittinen liittolainen EU:ssa.

Trumpin mukaan alueluovutuksia tulossa

Maanantaina Trump sanoi odottavansa rakentavaa keskustelua Putinin kanssa tulevissa neuvotteluissa.

– Aion puhua Vladimir Putinille ja sanoa hänelle: "Teidän on lopetettava tämä sota", Trump sanoi Valkoisen talon lehdistötilaisuudessa.

Samalla Trump sanoi olevansa tyytymätön Zelenskyiin siitä, että tämä on vastustanut voimakkaasti alueluovutuksia Venäjälle.

– Minua hieman häiritsi se, että hän sanoi, että hänen täytyy saada perustuslaillinen hyväksyntä. Tarkoitan, että hänellä on hyväksyntä osallistua sotaan ja kaikkien tappamiseen, mutta hän tarvitsee hyväksynnän alueluovutuksiin? Sillä alueluovutuksia on tulossa, Trump sanoi.