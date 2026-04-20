Internet-rajoitukset Venäjällä saattavat enteillä liikekannallepanoa ja hyökkäystä jopa johonkin Baltian maista, arvioi Zelenskyi.
Venäjä saattaa suunnitella yleistä liikekannallepanoa hyökätäkseen johonkin Baltian maista tai laajentaakseen hyökkäystään Ukrainaan. Näin arvioi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sunnuntai-iltana televisioidussa haastattelussa. Aiheesta uutisoi muun muassa Ukrainska Pravda.
Zelenskyin arvion taustalla ovat muun muassa Venäjällä sosiaaliseen mediaan tehdyt estot tai rajoitukset. Zelenskyi uskoo, että Venäjä pyrkii ehkäisemään rajoitusten avulla levottomuuksia liittyen mahdolliseen liikekannallepanoon.
Venäjällä on estetty Whatsappin käyttö sekä rajoitettu viestipalvelu Telegramin käyttöä. Perusteluna on käytetty Venäjän lain rikkomista.
Zelenskyin mukaan internetin suitsimisessa ei ole kyse valtionjohtoon kohdistuvan kritiikin rajoittamisesta vaan pikemminkin kansannousun estämisestä. Tällaisen tarpeen voisi aiheuttaa yleinen liikekannallepano, joka ulottuisi myös Moskovan ja Pietarin kaltaisiin suuriin kaupunkeihin.
Mikä on Putinin seuraava siirto?
Zelenskyin mielestä suuren mittaluokan liikekannallepanoa voisi selittää uusi, laaja hyökkäys Ukrainaa vastaan tai rinnakkain toteutettava pienempi hyökkäys jossain, jossa tarvitaan vähemmän sotilaita ja selvitään vähemmillä kustannuksilla ja vaivalla.