Zelenskyi: Venäjä saattaa käynnistää liikekannallepanon hyökkäystä varten

Zelenskyin mielestä suuren mittaluokan liikekannallepanoa voisi selittää uusi, laaja hyökkäys Ukrainaa vastaan tai rinnakkain toteutettava pienempi hyökkäys jossain, jossa tarvitaan vähemmän sotilaita ja selvitään vähemmillä kustannuksilla ja vaivalla.

Zelenskyin mukaan internetin suitsimisessa ei ole kyse valtionjohtoon kohdistuvan kritiikin rajoittamisesta vaan pikemminkin kansannousun estämisestä. Tällaisen tarpeen voisi aiheuttaa yleinen liikekannallepano, joka ulottuisi myös Moskovan ja Pietarin kaltaisiin suuriin kaupunkeihin.

– Luulen, että kaikki maat eivät ehkä haluaisi antaa tukeaan [Baltian maille], mutta minun mielestäni Nato-mailla ei ole valinnanvaraa. Tai sitten ei ole enää mitään Natoa, Zelenskyi totesi.