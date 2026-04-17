Venäjä on ilmoittanut tehostavansa droonipuolustustaan sen jälkeen, kun Ukraina on toistuvasti tehnyt onnistuneita iskuja Venäjän tärkeimpiin satamiin.
Tärkeimmän infrastruktuurin ympäristöön lisätään myös liikuteltavia palotorjuntavälineistöjä, kertoo Leningradin kuvernööri Aleksandr Drozdenko.
Ukraina on toistuvasti tehnyt iskuja etenkin Laukaansuun ja Koiviston satamiin Itämerellä. Molemmat ovat Venäjän öljynviennille tärkeitä satamia.
Ukraina on sanonut iskujen olevan oikeutettuja vastatoimia Venäjän öisille ilmahyökkäyksille Ukrainan kaupunkeihin
Juttua on korjattu. Aiemmassa jutussa puhuttiin liikuteltavista droonipuolustusjärjestelmistä. Kuvernööri puhui kuitenkin liikuteltavista palotorjuntavälineistöistä.