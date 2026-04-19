Zelenskyin mukaan pakotteiden höllentäminen ruokkii Venäjän harhakuvaa siitä, että se voi jatkaa sotaa.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi arvostelee Yhdysvaltojen päätöstä höllentää Venäjän vastaisia pakotteita. Yhdysvallat ilmoitti lauantaina myöntävänsä uuden poikkeusluvan Venäjän öljynviennille. Maa sanoi sallivansa merillä jo olevan venäläisöljyn myynnin väliaikaisesti.
Zelenskyi sanoo viestipalvelu X:ssä, että Venäjä-pakotteiden jatkuva höllentäminen ei vastaa sodan tai neuvottelujen todellista tilannetta. Sen sijaan lievennykset pakotteisiin ruokkivat Zelenskyin mukaan Venäjän johdon harhakuvitelmaa siitä, että maa voi jatkaa sotaa.
Muun muassa Politico kertoo, että Yhdysvaltain valtiovarainministeriö jatkoi Venäjän öljytoimituksiin kohdistuvien pakotteiden taukoa helpottaakseen Iranin sodan aiheuttamaa polttoainepulaa. Päätöksen myötä Yhdysvaltojen pakotteet eivät ole voimassa 30 päivään venäläisen öljyn toimitusten suhteen. Edellinen vastaava lupa myönnettiin maaliskuussa.
Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoi aiemmin tällä viikolla, että lupaa poiketa sanktioista ei uusita.
– Emme uusi lupaa (poiketa sanktioista) Venäjän emmekä Iranin öljyn suhteen, Bessent sanoi keskiviikkona.
Yhdysvaltain hallinto ei Politicon mukaan antanut selvitystä sille, miksi päätös muuttui parissa päivässä.