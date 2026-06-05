Puolue valitsee johtonsa puoluekokouksessa lauantaina.
Näyttelijä, ohjaaja ja käsikirjoittaja Petteri Summanen on ehdolla eduskuntapuolue Liike Nytin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi, kertoo puolue tiedotteessaan.
Summanen on tunnettu näyttelijänä esimerkiksi elokuvista Levottomat, Nousukausi, Paha maa ja Yösyöttö sekä lukuisista töistään ääninäyttelijänä. Suuren yleisön tietoisuuteen hän nousi jo 1990-luvun lopulla komediasarjasta Studio Julmahuvi.
Ohjaajana Summanen on tunnettu esimerkiksi MTV:n suositun Putous-viihdeohjelman toisen ja kolmannen kauden ohjaajana.
Liike Nytin puheenjohtajana jatkokautta hakee puolueen ainoa kansanedustaja Harry Harkimo. Toiseksi varapuheenjohtajaksi on ehdolla Turun Yrittäjänaisten puheenjohtaja Heidi Sukari.
Liike Nyt pitää puoluekokouksensa lauantaina Helsingissä.