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Putinilta harvinen teko: Mainitsi Zelenskyin nimen

Päivää aiemmin The New York Times kuvasi , että Putin halveksuu Ukrainan virkaveljeään niin syvästi, ettei melkein koskaan lausu hänen nimeään.

Esimerkiksi viime elokuussa Putinin ja Zelenskyin mahdollisesta tapaamisesta puhuttaessa uutiskanava CNN nosti esiin sen, ettei Putin tai muu Venäjän johto mainitse Zelenskyiä nimeltä, vaan puhuu usein Kiovan regiimistä.

Venäjän presidentti mainitsi Ukrainan presidentin nimen, mikä tapahtuu hyvin harvoin.

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Miksi koira syö ruohoa?

Tässä Zelenskyin kirje Putinille sanasta sanaan

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Mainitsi Zelenskyin nimen

Nyt Putin näyttää muuttaneen linjaansa. Hän mainitsi Zelenskyin nimen torstaina kommentoidessaan Pietarin talousfoorumissa maiden välistä rauhanneuvotteluprosessia ja mahdollisen rauhansopimuksen allekirjoittamista.