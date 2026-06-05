Venäjän presidentti mainitsi Ukrainan presidentin nimen, mikä tapahtuu hyvin harvoin.
Sanoilla on valtaa, kuten vanha sanonta kuuluu.
Valtaa on myös Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla, joka käyttää sanojaan harkiten.
Putin on pitkälti koko Ukrainassa aloittamansa hyökkäyssodan ajan välttänyt sanomasta Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin nimeä. Asiaa on käsitelty useaan otteeseen kansainvälisessä mediassa.
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Syvää halveksuntaa
Esimerkiksi viime elokuussa Putinin ja Zelenskyin mahdollisesta tapaamisesta puhuttaessa uutiskanava CNN nosti esiin sen, ettei Putin tai muu Venäjän johto mainitse Zelenskyiä nimeltä, vaan puhuu usein Kiovan regiimistä.
Päivää aiemmin The New York Times kuvasi, että Putin halveksuu Ukrainan virkaveljeään niin syvästi, ettei melkein koskaan lausu hänen nimeään.
Eikä Ukrainan johtajasta käytettävien ilmaisujen valitseminen rajoitu pelkkiin erisnimiin vaan myös virallisiin titteleihin.
Syyskuussa 2023 Moscow Times uutisoi verkkosivu Holodin kertoneen, että Kreml ohjeisti Venäjän valtiollista mediaa olemaan kutsumatta Zelenskyiä presidentiksi. Sen sijaan kehotettiin käyttämään termiä "Zelenskyin hallinto".