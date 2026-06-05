Suomen Keskusta täyttää 120 vuotta, joten tänään Tampereella alkanut puoluekokous on tavallista juhlallisempi.

Puolueen puheenjohtaja Antti Kaikkonen kukitetaan näillä näkymin jatkokaudelle ainoana keskustan puheenjohtajaehdokkaana. Mutta mitä puoluekokouksessa tekevät mahdollisesti Paavo Väyrynen ja Timo Soini?

Mukaan on kutsuttu kaikki puolueen entiset puheenjohtajat ja puoluesihteerit. Näin myös keskustan entinen kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen on kutsuttujen joukossa. Väyrynen on viime vuosina ollut keskustan kova kriitikko ja hänen välinsä entiseen puolueeseensa on ollut vähintään rosoinen.

Koska kyseessä on keskusta, sisäistä kritiikkiä riittää myös ilman Väyrystä.

Puoluekokoukselle on jätetty jopa yli 400 aloitetta, joista suurin osa käsittelee taloutta, koulutusta, sosiaalipolitiikkaa ja turvallisuutta.

Aloitteiden joukossa on myös kaksi sellaista aloitetta, jotka eivät mairittele keskustan paikallistason päätöksentekoa.

Suomen Keskustanaiset vaatii yhdessä aloitteessaan, että puoluejohdon on puututtava naisia syrjiviin toimintatapoihin.

– Suomen Keskustassa on paikallisesti ja alueellisesti edelleen toimintakulttuuria, joka leimallisesti syrjii ja jopa karkottaa puolueesta nuoria ja nuorehkoja naisia, keskustanaiset kirjoittavat.

– Vuoden 2025 kunta- ja aluevaaleissa erityisesti naiset menestyivät, mutta luottamuspaikkojen jaossa tämä ei paikoin näkynyt. Lisäksi on käynnistynyt prosesseja, joissa ansaitusti johtavan luottamuspaikan saanutta naista on alettu kiusata ja häiritä tehtävien hoidossa, aloitteessa jatketaan.

Keskustan puoluehallitus esittää, että puoluekokous yhtyisi osittain aloitteeseen eli ongelman olemassaoloa ei kielletä.