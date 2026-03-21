Venäjällä laajasti käytetty viestisovellus Telegram toimii tällä hetkellä salatun VPN-yhteyden avulla. Venäjä on rajoittanut myös mobiiliverkon toimintaa isoissa kaupungeissa.

Se on alkanut, uutisoi riippumaton venäläismedia Meduza maanantaina.



Venäjän hallinto ilmoitti jo aiemmin sulkevansa maassa laajasti käytetyn Telegram-viestisovelluksen.

Kiellon odotettiin alun perin astuvan voimaan huhtikuun ensimmäisenä päivänä, mutta Kreml vaikuttaa kiirehtineen suunnitelmassaan.

Meduzan mukaan Telegram oli laajasti nurin jo viime viikonloppuna.



Kreml on väittänyt suojelevansa toimillaan kansalaisten turvallisuutta. On kuitenkin ilmeistä, että sen tarkoitus on kaventaa kansalaisten jo entuudestaan hyvin rajoitettua sananvapautta.



Pietarissa asuva kolmekymppinen Aleksei kertoo STT:lle, että Telegram toimii tällä hetkellä salatun VPN-yhteyden avulla. Venäjä on kuitenkin alkanut sulkea myös VPN-palveluita.



– Tarvitset uuden joka viikko, koska edellinen lakkaa toimimasta.



VPN on palvelu, joka suojaa internetin käyttäjän yksityisyyttä piilottamalla IP-osoitteen ja sijainnin.



Aleksei sanoo, että Telegramin sulkeminen ei vaikuta vain viestittelyyn ihmisten välillä.

Sovelluksen kanavia käytetään myös esimerkiksi tiedon jakamiseen laajemmille seuraajajoukoille. Myös monien yritysten nettipalvelut, kuten lomakkeet ja verifioinnit ovat toimineet Telegramin kautta.



– Joillekin kyse on työstä. Sanotaan vaikka, että on uusista ravintoloista kertova kanava, jolla on 100 000 seuraajaa. Se on voinut olla tekijän tärkein toimeentulonlähde. Telegramin blokkaaminen tarkoittaa, että hän menettää työnsä, Aleksei arvioi.

Viranomaiset ovelle

Aleksei ei ole haastateltavan oikea nimi, mutta hänen henkilöllisyytensä on STT:n tiedossa.

STT ei kerro hänen oikeaa nimeään, sillä Venäjällä ei ole turvallista kritisoida hallintoa. Se on yksi syy, miksi Aleksei ei ole innostunut valtion omasta viestisovellus Maxista, joka on tehty Telegramin korvaajaksi.



– Jos tekisin ystävieni kanssa ryhmäkeskustelun Maxissa ja puhuisimme jostain poliittisesta, ehkä he (venäläisviranomaiset) voisivat hakea avainsanoja ja tulla koteihimme.



Aleksei kertoo, että tällaisia tapauksia on ollut paljon. Kun ihmiset ovat kirjoittaneet julkisesti jotain kriittistä VKontaktessa, he ovat saaneet viranomaiset ovelleen. VKontakte on Venäjän versio Facebookista.



Aleksei ei ajattele, että hänen välttämättä pitäisi olla peloissaan nyt. Hän ei kuitenkaan pidä tunteesta, että häntä kontrolloidaan.



– He tekevät tämän, koska pelkäävät ihmisiä. He haluavat kontrolloida meitä.

Kyse on myös tulevaisuudesta.



– Ehkä alat käyttää Maxia, totut siihen ja parissa vuodessa unohdat, että joku vakoilee sinua. Sitten julkaiset sen väärän sanan tai kuvan.



Myös jotkut hallitusta kannattavat ihmiset suhtautuvat hänen mukaansa Maxiin epäilevästi.



– Ihmiset eivät luota siihen. He ymmärtävät, että tässä on jotain väärää, kun he yrittävät saada meidät tähän sovellukseen.

"Kukaan ei välitä meistä"

Venäjä on rajoittanut myös koko mobiiliverkon toimintaa.

Viime viikolla isoissa kaupungeissa, kuten Pietarissa ja Moskovassa olleista käyttöongelmista uutisoi muun muassa uutistoimisto AFP.

Aleksein mukaan ihmisiä on kehotettu käyttämään julkisilla paikoilla kaupungin wi-fiä.



Aleksei uskoo, että kaikessa on kyse halusta vaikuttaa seuraavaan sukupolveen: jotta nuoremmat eivät koskaan totu käyttämään globaaleja sovelluksia, kuten Telegramia, Instagramia tai Youtubea tai opi vaatimaan pääsyä niihin.

Hänen sukupolvelleen kyse on siitä, että vanha elämä ja mahdollisuudet murenevat silmien edessä.



– Meille se tuntuu niin pahalta. Me muistamme sen ajan, kun koko maailma oli auki meille.



Samaan aikaan Venäjältä lähteminen on tehty vaikeaksi.

Aleksei ei voi matkustaa tapaamaan Suomessa asuvaa perheenjäsentään. Yhä tiukempi eristäminen vaikuttaa hänen mukaansa siihen, miten maan hallintoa vastustavat venäläiset näkevät itsensä maailmassa.



– Kukaan ei välitä meistä, meillä ei ole väliä.

