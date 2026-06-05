Lidl vetää myynnistä yhden erän Dulanon palvisiivuja pakkausvirheen takia.
Lidlissä myynnissä olleiden Dulanon palvisiivujen yhden tuote-erän pakkauksissa on todettu saumausvirhe.
Tuote voi siksi pilaantua ennen viimeistä käyttöpäivää, Lidl kertoo tiedotteessaan.
Takaisinveto koskee tuotteita, joiden viimeinen käyttöpäivä on 27.06.2026.
Takaisinveto:
Tuote: Dulano Palvi
Pakkauskoko: 400g
Viimeinen käyttöpäivä: 27/06/2026.
Lidl pyytää kyseisen erän tuotteita ostaneita asiakkaitaan palauttamaan tuotteet Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään.
Lidl pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa.
Tätä kinkkua vedetään myynnistä.Lidl