Kuluneen kevään ajan Liekinheittimen tahtiin rullaluistellut Jaakko Parkkali joutui sairaalaan Yhdysvalloissa.

Tubettaja Jaakko Parkkali joutui sairaalaan ollessaan työreissulla Yhdysvalloissa, Miamissa.

Parkkali kertoo Youtube-videollaan, että hänellä oli ollut edeltävinä päivinä kiireinen aikataulu ja samaan aikaan häneen oli iskenyt flunssa.

Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Nämä yhdistettynä Miamin kuumuuteen, saivat Parkkalin olon yhtäkkiä tukalaksi.

– Se oli kolmas päivä reissussa ja samana iltana oli Florida Pantersin peli.

– Otin hotellilla muutamat oluet ja bussissa matkalla peliin tajusin yhtäkkiä, että minulla on huono olo ja ahdistaa. Minua pisti rintaan ja tuntui vähän kuin paniikkikohtaus olisi tulossa. Ajattelin, että tarvitsen vettä, että minulle on varmasti nestehukka tulossa, Parkkali kertoo.

Perillä jääkiekkohalilla Parkkali alkoi tärisemään ja sai paniikkikohtauksen.