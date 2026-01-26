Ukrainan rauhanneuvottelut jatkuvat Volodymyr Zelenskyin mukaan ensi viikonloppuna.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo neuvottelujen Ukrainan ja Venäjän edustajien välillä jatkuvan näillä näkymin sunnuntaina.

Presidentti kehotti uutistoimisto Reutersin mukaan tänään maanantaina liittolaisiaan olemaan höllentämättä painostustaan Venäjää kohtaan.

Zelenskyi kertoi maanantai-illan puheessaan, että osapuolet keskustelivat viime viikonloppuna Arabiemiirikuntien pääkaupungissa Abu Dhabissa toimista sodan lopettamiseksi sekä siitä, miten niitä tulisi valvoa.

Hän lisäsi, että olisi hyvä, jos neuvotteluja voitaisiin jatkaa jo ennen sunnuntaita.

Trump ei ole luovuttanut

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei ole luopumassa Ukrainan rauhanprosessista ja on yhä tiiviisti mukana siinä, Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt kertoi toimittajille maanantaina.

Leavitt lisäsi, että Trumpilla ei ole tällä hetkellä tiedossa suunniteltuja puheluita Venäjän tai Ukrainan johdon kanssa.

Juttuun lisätty Trumpiin liittyvä osuus 26.1.2026 kello 21.13.

