Jukurien perjantai-illan kokoonpano saa heikomman, eli ainakin allekirjoittaneen, hikoilemaan. Sarjamuutoksen myötä tämä on onneksi pian ohi, toistaiseksi, MTV Urheilun Jere Hultin kirjoittaa.

Jukurit lähtee Sumulaakson seikkailuun 14 kenttäpelaajalla. Heistä kuusi debytoi pääsarjassa. Pääluku luo mielikuvia taannoisesta koronasumasta tai jonkinlaisesta vatsatautiepidemiasta.

Syyt ovat siirtymävaiheen piikissä. Eipä siinä, Liiga oli aiemmin vuosikaudet suljettu, joten on näitä tyhjennettyjä ilmapalloja katseltu ennenkin.

Koska ensi vuonna pudotetaan hyvin todennäköisesti kolme joukkuetta, laitettiin kuluvan sesongin osalta karsintaovet säppiin. Päätös on ihan ymmärrettävä.

Jukurit teki mitä sen kannatti, eli myi käytännössä kaikki liigatason pelaajansa. Samoin teki Sport. Totta kai seurat tekivät niin. Taloudelliset vaikutukset olivat satojatuhansia.

Olen kuitenkin väsähtänyt näkyyn, joka Jukurien kokoonpanosta tänään helottaa.

Myös Jukurit-kapteeni Jesper Piitulainen vaikuttaa kypsyneen tilanteeseen. Seuran jättävä legenda puuskahti tuimasti Ylen haastattelussa.

– Kaikki on myyty, ketkä mihinkään kelpaavat. Vaikea sitä on ymmärtää, vaikka taloudelliset syyt ymmärtäisikin. Tämä on pelaajien ja kapteenin kannalta todella väärin, Piitulainen tilitti.

Joukkueessa debytoivat kuusi nuorta pelaajaa saattavat – ja saavat – ajatella, että Kouvolan ilta on heidän tähänastisen urheilijanuriensa huippuhetki.

Ylen mukaan kahdeksan tänään SM-liigassa pelaavaa pelaajaa ovat sellaisia, jotka eivät mahtuneet Jukurien A-junnujen pudotuspelijoukkueeseen. Nuoret, kehityskaariansa omaan tahtiin etenevät kiekkoilijat asetetaan epäreiluun asemaan, kun he joutuvat todennäköisesti mankeliin alimiehityksellä. Tähän Piitulainenkin viitannee.

KooKoo kiittää, se nimittäin pelaa runkosarjan kakkospaikasta ja vuorenvarmasti vetää ihan täysillä.

Palveleeko tämä ketään? Kyllä se palvelee, seuroja, jotka tekivät täysin oikean talousratkaisun.

Veikkauksen mukaan Jukurien vierasvoiton kerroin on kuluvan kauden suurin (18,50) ja historiankin mittakaavassa aivan kärkipäätä.

Onneksi nämä tapaukset ovat tämän kauden jälkeen toistaiseksi ohi, etenkin kun Liiga vahvisti, että putoajat ratkaistaan ensi kaudella suoraan runkosarjan perusteella.

Ehkä nyt onkin toisaalta paikallaan aistia ja imeä itseensä tätä tyhjennysten vaikutusten tunnelmaa. On toivottavaa, että uudessa sarjamallissa, tai sen urheilullisissa johdannaisissa pysytään pitkään. Kyllä tämän viikonvaihteen vielä kestää.