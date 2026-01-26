EU-maat antoivat tänään viimeisen hyväksyntänsä päätökselle kieltää venäläisen kaasun maahantuonti vuoden 2027 lopulla.
Slovakia ja Unkari äänestivät päätöstä vastaan. Unkari ilmoitti myös vievänsä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.
Päätöksen mukaan EU lopettaisi venäläisen nesteytetyn maakaasun maahantuonnin vuoden 2026 loppuun mennessä ja kaasuputkien toiminnan vuoden 2027 syyskuun loppuun mennessä.
Laki mahdollistaa määräpäivän myöhentämisen, jos maalla on vaikeuksia täyttää maakaasuvarastonsa ei-venäläisellä maakaasulla ennen talvikauden alkua.
Venäjä tuo noin 13 prosenttia EU:n käyttämästä maakaasusta. Ennen Ukrainan sotaa osuus oli 40 prosenttia.
