"Rupesi kiljumaan" – Päivin koiran hampaat poistettiin ilman nukutusta, yrittäjää epäillään rikoksista

Poliisi epäilee yrittäjää eläinsuojelurikoksesta ja luvattomasta eläinlääkärin ammatin harjoittamisesta. Koirilta poistettiin hampaita ilman puudutusta. Nyt yksi uhreista kertoo kokemuksistaan MTV Uutisille.

"Päivi" (nimi muutettu) kertoo MTV Uutisille kokemuksestaan, joka lopulta johti poliisitutkintaan.

Päivin henkilöllisyys on MTV Uutisten toimituksen tiedossa, mutta hän esiintyy jutussa nimettömänä asian arkaluonteisuuden vuoksi. MTV Uutiset on nähnyt dokumentaatiota, jotka tukevat Päivin kertomaa.

Poliisi tiedotti tutkinnasta aiemmin. Epäiltynä on yksi henkilö, joka ei ole eläinlääkäri.

Yrittäjä painosti hampaiden poistoon

Päivi kertoo vieneensä koiransa yhdessä koiran kasvattajan kanssa hammaskiven poistoon ilman nukutusta. Aika oli varattu hoitoautossa tehtävään toimenpiteeseen syksyllä 2023.

– Yrittäjä aloitti hammaskiven poistolla. Se tehtiin sellaisella hammasharjan näköisellä systeemillä, ultraäänipoistolla, Päivi kertoo.

Hammaskiven poiston jälkeen yrittäjä ilmoitti kahden etuhampaan heiluvan ja ehdotti niiden poistamista saman tien. Yrittäjä sanoi, ettei hampaiden poistosta tulisi asiakkaalle lisämaksua.

Päivi koki tilanteen painostavaksi.

– Hän sanoi, että ne heiluu niin pahasti, että ne pitää poistaa heti, Päivi muistelee.

Päivi ja kasvattaja suostuivat hampaiden poistoon empien. Kasvattaja oli viemässä koiraa seuraavana päivänä näyttelyyn.

Toimenpiteen aikana koira alkoi huutaa kivusta. Päivi kuvailee tilannetta kaoottiseksi.

– Siinä kohtaa koira rupesi huutamaan ja kiljumaan. Minä en pystynyt katsomaan, vaan käänsin selkäni.

Päivin mukaan koko hoitokäynti oli ohi noin 15 minuutissa.

Päivin mukaan yrittäjä ei missään vaiheessa ohjannut heitä eläinlääkärille.

– Tuotiin esiin, että eläinlääkäri laskuttaa siitä niin paljon, niin että hän voi ne nyt tästä ottaa ihan tuosta noin vaan.

Päivi kertoo yrittäjän sanoneen heille, että kyseessä on helppo toimenpide. Tosiasiassa eläinten hampaita saa poistaa Suomessa ainoastaan eläinlääkäri.

Kommentit poistettiin, viranomaiset puuttuivat

Päivi kertoo yrittäneensä saada selitystä tapahtuneelle yrittäjältä jälkikäteen, koska koiralle aiheutunut kipu jäi vaivaamaan mieltä. Hän otti yhteyttä yritykseen verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta. Selityksiä hän ei kuitenkaan koskaan saanut.

– Odotin, että hän olisi selittänyt minulle, mutta hän poisti sen minun kommenttini ja esti minut sosiaalisessa mediassa, Päivi kertoo.

Tämän jälkeen Päivi kertoo ottaneensa yhteyttä valvontaeläinlääkäriin, joka vahvisti, ettei toimenpide ollut lainmukainen. Asia siirrettiin Ruokavirastolle, joka teki poliisille tutkintapyynnön.

– He tekivät poliisille tutkintapyynnön. He kertoivat saaneensa myös toisen vastaavanlaisen ilmoituksen tästä kyseisestä yrityksestä.

MTV Uutiset on nähnyt Päivin ja viranomaisten välistä viestinvaihtoa.

MTV Uutiset tavoitti myös yrittäjän kommentoimaan häntä koskevia rikossyytteitä.

– En ole koskaan poistanut eläimiltä hampaita. Se ei kuulu palveluihimme, eikä minulla tai henkilökunnallani ole siihen koulutusta tai lupaa, yrittäjä lisäsi sähköpostitse.

Yrittäjä aikoo jatkaa hammaskivenpoistotoimintaansa normaalisti.

Myös poliisi tiedotti aiemmin, että yrittäjä on kiistänyt poistaneensa koirilta hampaita.

Rikosilmoitus myös laittomasta uhkauksesta

Koska Päivi ei saanut vastausta yrittäjältä, hän päätti kirjoittaa kokemuksestaan asuinalueensa Facebook-ryhmässä.

– Sen julkaisun jälkeen yrittäjä rupesi kovin sanoin väittämään julkisesti somessa, että minä valehtelen. Hän väitti myös, että häntä yritetään mustamaalata ja hänestä levitetään väärää tietoa, Päivi kertoo MTV Uutisille.

Somejulkaisun jälkeen Päivi kertoo yrittäjän oikeusavustajan ottaneen häneen yhteyttä Facebook Messenger-sovelluksen kautta vaatien julkaisun poistamista.

Päivi piti oikeusavustajan yhteydenottoa somekanavan kautta epäasiallisena.

– Hän antoi ymmärtää, että tulisi kalliiksi, että yrittäjä tulisi saamaan tästä korvauksia, koska yrittäjää kohtaan on näin toimittu ja valheellista tietoa levitetty. Perustelin tälle oikeusavustajalle, että mitään valheellista tietoa ei ole levitetty ja minulla on kaikista todisteet. Hän yritti myös kalastella yhteystietojani, Päivi luettelee.

Päivi ei antanut yhteystietojaan eteenpäin, mutta pian sähköpostiin kilahti 88 000 euron lasku, johon oli merkattu Päivin nimi, sähköpostiosoite ja paikkakunta, jolla hän ei edes asu. Kun Päivi ei näihin reagoinut, sähköpostiin tuli myös muistutuslaskuja.

MTV Uutiset on nähnyt Päiville lähetetyn laskun.

Lopulta Päivi päätti tehdä asiasta rikosilmoituksen, jolloin yhteydenotot loppuivat.

Tutkinnanjohtaja Anssi Enqvist vahvisti MTV Uutisille, että rikosilmoitus laittomasta uhkauksesta on tehty. Asia on vielä poliisilla esiselvitysvaiheessa, eli osapuolia ei ole toistaiseksi kuulusteltu.

Eläinlääkärit eivät suosittele hammaskiven poistoa ilman nukutusta

MTV Uutiset on haastatellut aiemmin eläinlääkäreitä liittyen koirien hammaskivenpoistoon ilman nukutusta. He eivät suosittele sitä, koska kyseessä on lähinnä kosmeettinen toimenpide.

– Käytännössä sillä ei saada plakkia tai hammaskiveä poistettua ientaskuista siinä määrin, mitä nukutuksessa saadaan. Puhdistus koskee lähinnä ulkopintoja, eläinlääkäri Mia Junkkarinen Helsingin yliopistollisesta eläinsairaalasta sanoi.

Myöskään Evidensian eläinlääkäri Suvi Lundahn ei pidä toimenpidettä riittävänä.

– Näen tässä oikeastaan vain ongelmia. Jos omistaja luulee, että tämä on riittävä hoito, niin eläinlääkärissä tehtävä hammaskivenpoisto voi viivästyä, Lundahn lisää.